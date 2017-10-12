Поправки к системе семейных пособий прошли первое чтение в Рийгикогу

Поправки к системе родительских пособий и связанным законам прошли в среду, 11 октября, первое чтение в Рийгикогу. Законопроект удлинит отцовский отпуск и выделит отцам право на дополнительное 30-дневное родительское пособие, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Также будет создано пособие для тройняшек и большего числа близнецов, сообщает Министерство социальных дел.

”Действующая система родительских пособий — безусловно щедрая, но она не предоставляла женщинам достаточно гибких вариантов для самореализации и не мотивировала отцов больше участвовать в воспитании детей, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Опыт других стран показывает, что семьи осмеливаются заводить больше детей, когда матери ощущают, что и второй родитель играет более активную роль в воспитании детей”.

Уже сейчас отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком и получать родительское пособие, но несмотря на щедрое пособие доля отцов среди получателей родительского пособия по-прежнему мала. В 2016 году родительское пособие получали 17 242 родителей, из которых лишь 9,3% составляли отцы.

Законопроект вносит в систему родительских компенсаций следующие изменения:

• Параллельно с получением родительского пособия можно получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия (в 2018 году ориентировочно 1544 евро в месяц). Получателям родительской компенсации вместо действовавшего прежде половины пособия будет обеспечена ставка пособия, которая в 2018 году составит 470 евро (вступит в силу 01.03.2018);

• Будет установлено пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев (вступит в силу 01.03.2018);

• Будет изменен период для расчета родительского пособия, в дальнейшем пособие будет рассчитываться на основании предшествовавших беременности 12 календарных месяцев (вступит в силу 01.09.2019);

• Будет прекращена выплата по уходу за ребенком и соответствующие средства будут включены в схему родительского пособия (вступит в силу 01.09.2019);

• Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде, и получать за этот период родительское пособие. Право отца на родительское пособие не зависит от его прежних трудовых отношений или типа трудового договора, и родительское пособие можно будет использовать одновременно с матерью ребенка или по отдельности (вступит в силу 01.07.2020);

• Выплату родительского пособия можно приостанавливать и возобновлять по желанию родителя до достижения ребенком возраста трех лет (вступит в силу 01.07.2020);

Это первый этап изменения системы родительских отпусков и пособий. На следующем этапе планируется изменить отпуск по беременности и родам, отпуск усыновителя и детский отпуск и принципы их оплаты, а также позволить родителям еще лучше комбинировать работу с частичной нагрузкой и отпуск.

Цель рабочего плана правительства на 2016–2019 годы — создать более гибкую систему родительских отпусков и пособий, которая предоставит родителям больше возможностей для выбора, поддержит участие родителей на рынке труда и распределение нагрузки по воспитанию детей между родителями, а также окажет положительное воздействие на показатели рождаемости в долгосрочной перспективе.