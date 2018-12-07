"Пополнение бюджета города?" Студент морской академии жалуется на нехватку парковочных мест у академии и штрафы от МуПо

"Мест на парковках, которые предназначены для студентов, намного меньше чем автомобилей, и к тому же там паркуются люди, работающие на расположенных вблизи предприятиях. Поэтому студентам ничего не остается делать, как парковать машины друг за другом вдоль дороги", — описывает ситуацию читатель.

Однако проблема еще заключается и в том, что припаркованные вдоль дороги автомобили штрафует МуПо.

"Остается вопрос открытым, где студентам парковать свои автомобили? Или же это сделано специально для пополнения бюджета города?" — негодует молодой человек.

Комментарий старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда:

"Я в курсе, что такая проблема существует. Безусловно, пополнение городского бюджета за счет студентов не является целью городских служб. Однако надзор за соблюдением порядка парковки является одной из задач, возложенных на Муниципальную полицию. Полностью решить эту проблему вряд ли удастся. Рядом находятся парки Казе и Сюста — мы не можем их ликвидировать. Напротив, город собирается реконструировать эти парки и привести в порядок.

Если парковочных мест не хватает, то студентам следует использовать общественный транспорт, что, кстати, многие из них и делают. Во всяком случае, я часто их вижу, когда езжу на трамвае. Если студент приезжает издалека и автомобиль является единственно возможным средством передвижения, то всегда есть возможность припарковаться на одной из городских парковок и преодолеть последний участок пути на общественном транспорте. Мы должны менять свои привычки и способы передвижения — другой возможности просто не существует."