Понравился ли президенту показанный на приеме фильм, который взбудоражил общественность?

Канцелярия президента не пожелала давать оценку представленному на президентском приеме фильму от театра NO99, который подвергся острой критике общественности.

”Я полагаю, что людей, которые трактуют, выражают свое мнение и дают оценки, в публичном пространстве — как на вашем портале, так и на других — довольно много. Так было всегда, и то, что это обсуждается, хорошо и понятно”, — сказал Delfi глава коммуникационной службы канцелярии Таави Линнамяэ.

На вопрос о том, понравился ли президенту фильм и культурная программа, Линнамяэ ответил: ”Я считаю, что давать отдельную оценку со стороны канцелярии было бы плохим тоном. Мы провели этот вечер так, как по-нашему мнению было бы лучше всего. Художники подготовили культурную программу. Надеюсь, что вечер говорил сам за себя”.