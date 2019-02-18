18.02.2019, 19:31

Поможем юному Георгу справиться с последствиями синдрома Ди Джорджи


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Поможем юному Георгу справиться с последствиями синдрома Ди Джорджи
Фото: фейсбук НКО "Тепло Сердец"

Очередной, уже седьмой по счету, творческий благотворительный вечер "Чернильница", приуроченный к пятилетию НКО "Тепло Сердец" и сбору средств на поездку подопечного фонда Георга Комкова в Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В.М.Бехтерева, прошел на 5+!

Круговорот авторской музыки и поэзии, вихрем закружил гостей и организаторов мероприятия. Невероятная, теплая, дружеская атмосфера, царила в стеклянном зале Певческого поля в этот праздничный вечер.

По итогам мероприятия было собрано 1315 евро. Этого недостаточно для того, чтобы оплатить поездку в клинику Бехтерева, поэтому мы просим вас помочь Жоре еще чуть-чуть (необходимо набрать хотя бы 3000 евро):

Nordea EE281700017003493898
MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus
Пояснение: Georg Komkov

Подробнее о Георге ЗДЕСЬ

Фото: фейсбук НКО "Тепло Сердец"

Фотографии мероприятия и благодарности всем, кто помог в сборе средств:

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