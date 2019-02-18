Поможем юному Георгу справиться с последствиями синдрома Ди Джорджи

Круговорот авторской музыки и поэзии, вихрем закружил гостей и организаторов мероприятия. Невероятная, теплая, дружеская атмосфера, царила в стеклянном зале Певческого поля в этот праздничный вечер.

По итогам мероприятия было собрано 1315 евро. Этого недостаточно для того, чтобы оплатить поездку в клинику Бехтерева, поэтому мы просим вас помочь Жоре еще чуть-чуть (необходимо набрать хотя бы 3000 евро):

Nordea EE281700017003493898

MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus

Пояснение: Georg Komkov

Подробнее о Георге ЗДЕСЬ

Фото: фейсбук НКО "Тепло Сердец"

Фотографии мероприятия и благодарности всем, кто помог в сборе средств: