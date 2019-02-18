Поможем юному Георгу справиться с последствиями синдрома Ди Джорджи

Очередной, уже седьмой по счету, творческий благотворительный вечер "Чернильница", приуроченный к пятилетию НКО "Тепло Сердец" и сбору средств на поездку подопечного фонда Георга Комкова в Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В.М.Бехтерева, прошел на 5+!
Круговорот авторской музыки и поэзии, вихрем закружил гостей и организаторов мероприятия. Невероятная, теплая, дружеская атмосфера, царила в стеклянном зале Певческого поля в этот праздничный вечер.
По итогам мероприятия было собрано 1315 евро. Этого недостаточно для того, чтобы оплатить поездку в клинику Бехтерева, поэтому мы просим вас помочь Жоре еще чуть-чуть (необходимо набрать хотя бы 3000 евро):
Nordea EE281700017003493898 MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus Пояснение: Georg Komkov