(Русский Delfi второй год подряд проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о тех, кто нуждается в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. Наша первая история в этом году была об Эстонском союзе женских приютов, который помогает женщинам, пережившим насилие. прочесть ее можно здесь.)

По словам Ларисы Козыревой, в Эстонии стали активно заниматься защитой животных в 1998 году. Группа людей на добровольной основе открыла в небольшом ангаре приют. Через некоторое время нашли человека, который бесплатно предоставил в аренду землю. Был основан так называемый Лагриский приют, куда Козырева пришла в качестве добровольца. Приют просуществовал до 2005 года. В том же году открылся новый — Таллиннский приют для домашних животных, который работает и по сей день.

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”Сейчас в Таллинне наведен полный порядок с бездомными животными. Я говорю о собаках. 95-97% собак чипированы и известны их хозяева, — рассказывает Козырева.

Главной задачей приюта является отлов животных и передача их хозяевам: ”В день мы получаем примерно 300 звонков разного рода: "увидел, приезжайте", "что делать если…" и так далее. Мы отлавливаем кошек и собак, привозим сюда, фотографируем и дальше ищем хозяев. И, как правило, слава богу, хозяева объявляются”.

Новые животные поступают в приют практически каждый день, впрочем, и новые дома они обретают тоже ежедневно. ”Вчера домой ушли шесть кошек и две собаки, сегодня мы уже отправили четыре собаки и одну кошку в новый дом”, — приводит статистику Козырева.

Некоторые животные в приюте надолго не задерживаются и практически сразу находят новых хозяев. Однако есть и такие, кто живет здесь около двух лет. ”У нас есть Лемур, который, похоже, даже не собирается уходить. А как мы сделали в кошачьей комнате ремонт, установили новые лазилки, так теперь, я думаю, он останется здесь жить навсегда. Он вообще ни с кем не хочет общаться. Все зависит от того, как они себя ”предлагают”, — говорит директор приюта.

Мешка кошачьего корма объемом 12 кг приюту хватает на 2-2,5 дня. Если кто-то желает пожертвовать приюту корм для животных, то Козырева просит привозить качественный, например, Royal, Hils, Virbac: ”Потому что вот этих животных, которые находятся здесь, вы потом возьмете к себе домой. Всем хочется, чтобы у этих животных не было проблем ни с печенью, ни с почками, ни с пищеварением, поэтому мы и просим жертвовать качественный корм”.

Помимо этого, приют постоянно нуждается в подстилках, старых простынях, пододеяльниках. Козырева даже отмечает, что это объявление не устаревает. Все эти вещи можно привозить в приют ежедневно с 10:00 до 17:00, причем даже в выходные и праздничные дни. ”Если дверь закрыта, а вы пришли с пожертвованием, то просто постучите или позвоните по телефону, который указан на двери приюта. Мы вам откроем и с удовольствием примем ваше пожертвование”.

Tallinna Hoiupaik Foto: Eero Vabamägi

При приюте работает клиника для домашних животных. ”Для нас это тоже очень неплохой источник дохода, на которые мы продолжаем содержать наших животных, — поясняет Козырева. — Мы даже делаем операции на позвоночнике. Разную мягкотканную хирургию. У нас есть прекрасные ортопеды, мы ”собираем” кости, разной сложности переломы”.

Время работы клиники для домашних животных с 8 утра до полуночи. Платы за визит — нет. ”Деньги мы берем за процедуры. То есть, пришли вакцинировать — за вакцинацию, пришли кастрировать — за кастрацию. Если вы пришли к какому-то профильному специалисту, например, дерматологу или ортопеду, то в этом случае определенная плата за консультацию есть. Но она единоразовая, и мы ее больше брать не будем. Мы же должны познакомится с вашим животным, если вы новый для нас клиент”, — рассказывает Козырева о работе клиники. В день в клинике делают 11-12 операций.

В приюте всегда нужна помощь с выгулом собак. Однако надо иметь в виду, что несовершеннолетним этого делать нельзя, потому что животное может прыгнуть на ребенка и повалить его. Во избежание подобных случаев введены определенные правила и ограничения. Козырева советует для выгула собак приходить в одежде, которую не жалко испачкать, а с собой надо иметь ИД-карту.

Если вы хотели бы помочь животным и приюту, вы можете принести корм или необходимые ему вещи, а также сделать пожертвование:

MTÜ Loomade Hoiupaik
Номер счета (SEB): 10220043748018
Пояснение: annetused loomadele

Номер счета (Swedbank): 221056134796
Пояснение: annetused loomadele

Также можно позвонить по номерам и сделать пожертвование таким способом:
9006580 — звонок стоит 2 евро
9006590 — 10 евро

Полученные пожертвования приют направляет на покупку лекарств, улучшение условий содержания животных, текущий ремонт и прочие нужды, сопутствующие работе приюта.

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