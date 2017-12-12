ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! "Важно чувствовать, что не забыт". Таллиннским ветеранам нужна помощь

Предрождественская атмосфера традиционно наполнена ожиданием чуда. Кто-то мечтает о чем-то туманном, а кому-то нужна конкретная помощь. На портале Delfi стартует акция ”Поможем вместе!”, в рамках которой мы предлагаем нашим читателям внести свой посильный вклад в благое дело.

Начать мы решили с тех, кому зачастую в течение года уделяем не так много внимания, как следовало бы, — с пожилых людей. Тем более, что Таллинское общество участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, как раз вышло со своей традиционной кампанией "Поможем ветеранам!".

”Таллинское общество участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, — это некоммерческая организация, созданная с целью помощи ветеранам. Долгое время организацией руководил Владимир Исаевич Метелица. В прошлом году он скончался на 91-м году жизни, и к управлению приступила его вдова Нина Ивановна Павлова, блокадница и известный общественный деятель, — рассказывает об организации идейный вдохновитель и координатор акции "Поможем ветеранам!" Татьяна Лаврова. — В обязанности Нины Ивановны входит оказание всесторонней помощи ветеранам. Организации помогают волонтеры и добрые люди, которые узнают о потребностях ветеранов и оказывают посильную помощь”.

”Достойно уйти из жизни по карману не всем”

”Впервые я организовала акцию "Поможем ветеранам!" накануне 9 мая 2008 года, — продолжает Лаврова. — Эта идея пришла ко мне после встречи с Владимиром Исаевичем Метелицей, который посетовал, что денег катастрофически не хватает, а ветераны уходят из жизни все быстрее. Больше всего, по его словам, требовались слуховые аппараты, поэтому первые годы мы собирали, в основном, только на слуховые аппараты, которые изготавливались на основании индивидуальных показаний. Со временем было решено собирать деньги также на вспомогательные приспособления, такие, как трости, ходунки и тому подобное. В последние годы мы также собираем деньги на компенсацию стоимости лекарств малоимущим ветеранам. По необходимости собранные средства могут быть также израсходованы на оплату услуг хосписа или сиделок, ведь, к сожалению, достойно уйти из жизни по карману не всем”.

В этот раз акция проводится с целью компенсации стоимости лекарств одиноким малоимущим ветеранам, а также на слуховые аппараты по медицинским показаниям. Средний возраст членов организации составляет 94 года. Всего на учете организации сейчас 463 ветерана. ”Конечно, не все одиноки, и многие очень хорошо материально обеспечены именно благодаря заботе родственников, — говорит Лаврова. — Однако есть и те, кто при живых родственниках ведет нищенское существование. О таких людях организации известно, и посильная помощь оказывается”.

Слезы радости и благодарности



Человек в любом возрасте нуждается в общении и положительных эмоциях, но для пожилых людей это особенно важно. На вопрос о том, чего больше всего не хватает ветеранам, Лаврова уверенно отвечает, что человеческого тепла и радости. ”Конечно, материальные проблемы у многих стоят очень остро, да и проблемы со здоровьем сопровождают 24 часа в сутки, но человеческое участие, внимание, заинтересованность, уважение к их прошлому дает им очень много сил, — говорит она. — Иногда мне кажется, что для ветеранов куда важнее не сам слуховой аппарат или денежная компенсация стоимости лекарств ( в ограниченном размере), а стоящее за этим внимание и благодарность большого количества незнакомых людей. Ветеран чувствует, что он не забыт, и держит в руках подтверждение этой памяти. Думаю, это реально продлевает жизнь и залечивает какие-то душевные раны”.

Помимо материальной поддержки общество не откажется и от волонтерской помощи. Все желающие могут связаться напрямую с организацией (контакты можно найти в конце статьи) и узнать подробности. По словам Лавровой, сами ветераны очень благодарно и эмоционально принимают поддержку и оказываемое им внимание. ”Благодарят, плачут, улыбаются. Некоторые не могут до конца поверить, что о них помнят и хотят порадовать их просто так”, — отмечает она.

Важен каждый евро!

”Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто уже почти 10 лет откликается на мой призыв поддержать ветеранов, в том числе, конечно, средства массовой информации, — говорит Лаврова в завершение. — Многие переводят несколько евро, но из нескольких евро в итоге складываются суммы, на которые мы можем покупать ветеранам столь необходимые им приспособления. Акция с самого начала проходит без посредников, все средства поступают напрямую на счет ветеранской организации. Все желающие могут прийти в организацию на отчетные собрания либо по договоренности и убедиться, что бухгалтерия ведется прозрачно и деньги используются на благие нужны. И, конечно, хочу поблагодарить ветеранов от имени своего поколения — страшно представить, через что им пришлось пройти! Желаю им здоровья и человеческого тепла”.

Поддержать организацию можно пожертвованием любого размера и в любое время года.

Банковские реквизиты:

Получатель: II-MSOTÜ

Номер счета: Swedbank, EE192200221026787908

Пояснение: annetus

Адрес: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207.

Тел.: 644 9445 (с 10:00 до 13:30).

Сайт: www.veteraan.eе.

Всего с 2008 года на счет организации в рамках кампании было переведено 68 678 евро.