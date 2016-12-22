Рождество — самое подходящее время для того, чтобы делать добрые дела. Русский Delfi во второй раз проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. Наша первая история — об Эстонском союзе женских приютов, который помогает женщинам, пережившим насилие.

Как сообщает председатель правления организации Эха Рейтельманн, Эстонскому союзу женских приютов очень нужны деньги для того, чтобы в следующем году продолжить работу телефона поддержки для переживших насилие женщин — 1492.

1492 — короткий номер для женщин, которые пережили физическое, психологическое, экономическое и/или сексуальное насилие.

Возможность анонимной помощи предназначена для всех женщин, которые:

чувствуют, что хотят поговорить о своей проблеме;

желают найти выход из ситуации;

нуждаются в поддержке при поиске решений для своей проблемы;

ищут защиты от насилия, но не знают, куда и к кому обратиться;

хотят проанализировать возможные варианты для прекращения своих насильственных близких отношений;

стоят перед выбором, как организовать свою жизнь и жизнь своих детей после развода.

На телефон поддержки также могут позвонить, чтобы спросить совета, близкие жертв насилия или сталкивающиеся с ними специалисты.

На звонки на телефон поддержки отвечают работники женских центров поддержки по всей Эстонии, которые ежедневно работают с пережившими насилие женщинами.

Отвечающие предлагают жертвам насилия эмоциональную поддержку и придают им сил. Они вместе с женщиной оценивают риски безопасности и составляют план действий для снятия рисков. Также они информируют женщин об их правах и соответствующем законодательстве, о дальнейших возможностях помощи и различных услугах и дают правила делопроизводства при общении с госучреждениями и другими предлагающими услуги учреждениями и организациями. При необходимости они сводят женщину с предлагающим подходящую для нее помощь или опорную услугу учреждением или организацией (например, помощь жертвам, женский центр поддержки, защита детей, местное самоуправление, медицинское учреждение и т. д.).

До 10 звонков за смену

Эха Рейтельманн поясняет, что на телефоне поддержки работают двуязычные отвечающие, которые говорят как на эстонском, так и на русском языке.

Одна из них — Вайке Пяхн, которая работает в открывшемся в феврале этого года Таллиннском женском центре поддержки. По ее словам, количество звонков за смену очень разное. Бывает так, что нет ни одного звонка, а бывает, что 7-10 звонков. За месяц получается около 60 звонков, то есть в среднем два в день.

Время звонка зависит от того, в чем проблема. Если что-то случилось только что, тогда обычно звонят или в вечернее, или в ночное время. Если же люди пережили какое-то насилие ранее и хотят просто поговорить или получить какой-то совет, тогда в дневное.

Если физическое насилие произошло сейчас, то женщине нужна поддержка и совет, куда дальше идти и что теперь делать. Жертва обычно плачет, и ее сначала надо успокоить, чтобы она могла рассказать, что случилось. Часто люди вообще не могут об этом говорить. Они хотят получить информацию и утешение, что несмотря на то, что это произошло, жизнь может продолжаться.

”Однажды звонила женщина на последнем месяце беременности, которая пережила сексуальное насилие со стороны своего законного мужа. Говорит, до срока осталось две недели, я не хочу никаких сексуальных отношений, а муж не понимает. Плачет вовсю, где-то закрылась, говорит, я все равно должна выйти, я не могу тут остаться”, — рассказывает Вайке Пяхн.

Одинокие и пожилые

Также очень много обращаются, когда люди уже разошлись, остались дети, и начинается манипуляция детьми, встают вопросы опекунства. Тут опять же хотят получить информацию о том, куда обратиться.

Кроме того, часто бывает, что совместная жизнь уже закончилась, женщина остается одна, без партнера и чувствует одиночество, у нее возникают мысли, что она теперь никому не нужна и что лучше вернуться к тому мужчине, потому что, хотя и было плохо, но все-таки она была с кем-то вместе.

Еще очень часто звонят пожилые люди, особенно если выходит какая-нибудь статья в газете или передача по телевизору. Пожилые женщины, уже пенсионерки, рассказывают, как они всю жизнь страдали, как их били.

”Одна женщина говорила, что муж брал замерзшее мясо из морозилки и бил им ее, но она до сих пор живет с этим мужем. Это уже не так страшно, он уже пожилой, но она хочет просто поговорить об этом. Они потом так благодарят, для них очень важно кому-то рассказать, как они страдали”, — делится Вайке Пяхн.

Есть и другая группа пожилых женщин — те, у кого происходит насилие со стороны детей, которые требуют дать денег, что-то отдать, переписать квартиру.

По мнению Вайке Пяхн, люди, которые звонят на телефон и обращаются в женские центры, очень нуждаются в этой помощи и в том, чтобы их выслушали: ”Я считаю себя профессионалом, у меня есть образование по социальной работе, но, конечно, это трогает за душу, иногда я все-таки долго думаю об этом и делюсь с другими. Но я понимаю, что выслушав женщину и рассказав ей что-то, я помогла этой женщине и ей стало легче. Это то, что поддерживает”.

500 евро в месяц

Эстонский союз женских приютов запустил телефон поддержки 1492 в 2008 году. ”В последние годы работу телефона поддерживало Министерство социальных дел, так что мы могли обеспечить круглосуточный прием звонков и звонки для нуждающихся в помощи были бесплатными. По состоянию на конец октября этого года, к нам обратились более 600 раз”, — отмечает Эха Рейтельманн.

Нынешний договор заканчивается 31 декабря, и неизвестно, будет ли в следующем году поддержка от государства или нет. ”Мы хотели бы продолжить предлагать пережившим насилие женщинам бесплатные консультации по телефону и в новом году, а для этого нам нужна поддержка по меньшей мере для оплаты госпошлины за короткий номер и разговорных минут, что обходится примерно в 500 евро в месяц”, — подчеркивает председатель правления организации.

Уважаемые читатели, если вы хотите посодействовать тому, чтобы женский телефон поддержки продолжил работать, вы можете сделать пожертвование:

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT

Swedbank EE722200221047713249

Недоходное объединение Эстонский союз женских приютов — действующее в общественных интересах недоходное объединение, которое в Эстонии объединяет организации, предлагающие услуги приюта жертвам насилия по отношению к женщинам. Организация действует с 2006 года.

По состоянию на ноябрь 2016 года, членами союза являются Ида-Вирумааский женский центр поддержки-приют, Ярвамааский женский центр поддержки, Йыгевамааский женский центр поддержки, Ляэнемааский женский центр поддержки, Молодежный женский центр поддержки, Раплаский женский центр, Валгамааский женский центр поддержки, Вырумааский женский центр поддержки, Вильяндимааский женский центр поддержки, Вирумааский женский центр поддержки.

Эстонский союз женских приютов сотрудничает со всеми остальными женскими центрами поддержки в Эстонии.