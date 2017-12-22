ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Рождественское желание 68-летнего Анатолия — жить и играть с внучкой

На границе двух уездов, близ леса, стоит уютный домик. Из окна нам машет хозяин, в дверях встречает его супруга. Рождество на носу: комнаты украшены, свечи зажжены, из кухни пахнет выпечкой. Но не все, увы, так радужно.

Хозяин дома — 68-летний Анатолий — уже несколько лет борется с раком. И чтобы чудо произошло, необходим препарат, на покупку которого в ближайшие месяцы уйдет около 5 000 евро. Больничная касса не компенсирует.

Анатолий — бывший моряк: в молодости трудился на торговых судах, позже — на пассажирских паромах. Медосмотр был для него обычным делом.

По словам дочери Анатолия Анжелы, новость о болезни повергла всех в дикий шок: ”Он никогда не болел, ни одной операции не было, постоянно проверялся у врача”.

Однажды Анатолий вернулся из двухнедельного рейса, сбросив за это время почти двадцать килограммов. ”Мы сразу же стали искать помощь, делать анализы, и тут выяснилось: в феврале 2014 года была выявлена злокачественная опухоль толстого кишечника”, — описала ситуацию Анжела. Далее, по ее словам, отец получал различные виды лечения, но оно не помогало — болезнь прогрессировала. Больше года он жил вообще без лечения — лишь благодаря поддержке близких и собственным силам. В августе 2017 года началась химиотерапия.

„Весь этот путь для отца и для нас всех очень истощающий. Мы не понимаем, почему он…”, — сетует дочь.

Но есть и хорошие новости. В феврале 2016-го у Анатолия родилась единственная внучка — Амелия Линда. Этого события ждали 14 лет. К счастью, малышка часто его навещает и хочет делать это еще долго-долго. Каждый момент, проведенный с ней, Анатолий улыбается.

Дорогие читатели Delfi! В преддверии Рождества вы можете поспособствовать тому, чтобы улыбка еще долго не сходила с лица любящего дедушки, когда маленькая внучка дергает его за бороду. Это можно сделать, пожертвовав любую сумму фонду "Подаренная жизнь".

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud Elu основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янек Мягги. Благодаря пожертвованиям фонд возмещает расходы на лечение пациентам, которым Больничная касса не компенсирует стоимость лекарств.

Задача фонда — собрать для Анатолия необходимую сумму. Если сумма пожертвований превысит необходимую для Анатолия, то фонд "Подаренная жизнь" использует последующие поступившие средства для оплаты лечения других больных.

Сделать пожертвование на лечение героя нашей статьи можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда. В пояснении укажите Anatoli raviks.

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161

Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования или став постоянным жертвователем — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.

Желаем всем крепкого здоровья в наступающем году!