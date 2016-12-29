”А они мне: тебе полгода осталось”, — смеется Владимир. Так сказали врачи нашему собеседнику в 2011 году, поставив диагноз ”онкология”. И вот в преддверии этих зимних праздников мы сидим с ним и его супругой за столом в обычной мустамяэской двухкомнатной квартире, пьем кофе, беседуем.

”Все-таки хочется пожить”, — делится Владимир своими мечтами и планами на грядущий год. ”Пожить” стоит Владимиру чуть менее 15 000 евро — именно такова цена трех капельниц новейшего лекарства от рака. Около половины этой суммы уже оплатил фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь”. Еще 6 700 евро мы надеемся собрать, обращаясь, помимо прочего, и к читателям Delfi.

Русский Delfi второй год подряд проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. И это — наша третья история.

Проза жизни

”Я родился в Таллинне в 1957 году, — начал Владимир с рассказа о себе. — Всю жизнь прожил в Эстонии: школа — армия — работа. Я простой человек!”. У Владимира за спиной 40 лет рабочего стажа. Несмотря на это, Больничная касса такими, как он, не занимается. Дети и внуки живут в Белоруссии и фактически никак его не поддерживают: ”У них там свои проблемы”.

В 2011 году мужчина заболел раком кишечника, и перенес несколько операций, придерживался всех советов и рекомендаций врачей: ”Доктор Прийт Мельник меня оперировал. Очень хороший врач!”.

В целом Владимир оценивает нашу медицину на ”отлично” и доверяет эстонским врачам: ”А кому же мне еще доверять?”.

Мужчина очень активен, с удовольствием общается, рассказывает о себе, о жизни, о сложившейся ситуации. Не просит, но надеется на помощь, относясь к своему положению спокойно. По нему не только не скажешь, что он серьезно болен, но и что ему в следующем году — 60.

”Когда сказали, что полгода жить осталось, вышел и… как не в себе был минут 15. А потом думаю, мол, куда деваться. Никуда не денешься — это жизнь. Не я один такой. Что будет то будет. Живешь с этим чувством и днем не замечаешь. А когда ложиться спать — эти мысли в голову лезут. И боли начинаются…”

Чудо наполовину

Благодаря лечащему врачу мужчина узнал о Фонде лечения рака ”Подаренная жизнь” и решил попытать удачу. ”Последний шанс, что у вас есть, потому что химия уже не помогает”, — так, по словам пациента, сказал ему доктор. Наш собеседник подал заявку и рождественское чудо произошло, но пока — лишь наполовину. ”По подсчетам Северо-Эстонской Региональной больницы, стоимость вашего трехмесячного курса лечения составляет примерно 14 600 евро. С учетом финансового состояния фонда, на сегодняшний день можем вас поддержать суммой в 50% от стоимости лечения, то есть до 7 300 евро”, — значится в решении фонда. Эту сумму, по словам мужчины, уже перевели.

Владимиру в качестве самофинансирования надо будет внести 600 евро — по 200 евро в месяц. Большую сумму он не потянет, так как живет на пенсию по инвалидности. ”Остальную стоимость лечения — 6 700 евро — мы компенсируем при условии, что в фонд к моменту осуществления лечения поступит необходимая сумма целевых пожертвований”, — также обещает Фонд. С призывом собрать недостающую сумму в 6 700 евро мы и обращаемся в этой статье к читателям.

По словам заведующего фондом "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу, в уходящем году они побили рекорд и помогли нуждающимся в лечении на сумму около 800 000 евро. Лекарство, в котором нуждается герой нашего рассказа, в 2016 году на пожертвования уже было куплено нескольким пациентам. Курс лечения для Владимира — это три капельницы противоопухолевого лекарства ”Вектибикс”, одну из которых ему уже сделали.

- И как у вас все прошло?

- Нормально его переношу.

- А как эффект? Чувствуете что-нибудь?

- Пока ничего. Сыпь, сказали, через пару недель должна на лице появиться. Если будет, значит, лекарство пошло на пользу.

По словам нашего собеседника, врачи его заверили, что прогноз хороший.

Супруга Владимира заходит в комнату и предлагает кофе. Они — 34 года вместе. Женщине после двух инсультов тяжело ходить.

Мы продолжаем беседу.

- А кто-нибудь вам еще помогает?

- Да никто! Кто же нам поможет?

- А дети у вас есть?

- Они в Белоруссии. Там у них — свои проблемы…

- То есть ни финансово, ни морально не помогают?

- Ну, по ”Скайпу” там, мол, ”папа, держись”…

В преддверии Нового года Владимир пожелал всем здоровья: ”Как туда попадешь — кого там только нет! И у каждого — надежда в глазах…”

Смотрите также видеоинтервью с Владимиром, в котором он рассказывает о себе, о борьбе с недугом, о планах, надеждах и мечтах.

Как помочь Владимиру?

Сделать пожертвование на лечение Владимира можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда (в пояснении укажите ”Vladimirile”)

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Danske: EE133300332166860001

Nordea: EE591700017003638161

Также приветствуются пожертвования в пользу других нуждающихся.

Кроме того, ”Kingitud elu” призывает предпринимателей отказаться от рождественских подарков для своих работников, партнеров и клиентов и вместо этого пожертвовать деньги на благо онкобольных. Фирмам, которые в дополнение к помощи пациентам все же хотели бы что-то подарить своим клиентам или партнерам, фонд вместе Vahvlihaldjad поможет позаботиться о содержимом мешка с подарками.

Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования, или став постоянным ”спонсором” — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.