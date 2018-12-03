03.12.2018, 13:30

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!

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rus.delfi.ee
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Декабрь традиционно считается месяцем чудес, поэтому Delfi, тоже по традиции, предлагает читателем внести свой вклад в то, чтобы сделать жизнь лучше. На этот раз просим у вас помощи в создании уникального для Эстонии Музея колясок, который принесет радость и море новых впечатлений как детям, так и взрослым!

В 2012 году с целью развития культурной жизни в эстонской деревне режиссер Алена Суржикова и фотограф Сергей Трофимов основали Музей добра или по-эстонски Музей добрых дел (MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum) в Кяру. ”Восстанавливай и твори добро” — девиз Музея добра.

В течение последних лет было проведено много различных мероприятий, а в этом году летом пришла идея создать в Кяру Музей колясок (название поселка с эстонского можно перевести как коляска или тележка). В ходе кампанию по сбору старых колясок в течение трех месяцев было собрано, куплено или найдено около 50 колясок. Многие коляски нуждаются в ремонте, восстановлении, покраске. В коллекции даже есть три коляски XIX века. На данный момент нужны средства, чтобы восстановить коляски времен первой Эстонской республики и царского времени, а также купить редкие коляски XIX века. Также Алена и Сергей просят всех, у кого на чердаке, в подвале или в сарае стоит старая коляска, подарить ее музею. Кроме того, важно и ценно получить фотографии для выставки. Связаться с организаторами можно через страничку в Facebook.

Сбор средств на реставрацию и покупку редких экземпляров ведется через сайт www.hooandja.ee. Каждый жертвователь в зависимости от суммы получает приз (благодарность, билеты на выставку, фотосессию и т.д.) — читайте условия на сайте!

Поддержать проект и стать одним из создателей музея можно по этой ссылке.

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