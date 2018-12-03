ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!

В 2012 году с целью развития культурной жизни в эстонской деревне режиссер Алена Суржикова и фотограф Сергей Трофимов основали Музей добра или по-эстонски Музей добрых дел (MTÜ Käru Heade Tegude Muuseum) в Кяру. ”Восстанавливай и твори добро” — девиз Музея добра.

В течение последних лет было проведено много различных мероприятий, а в этом году летом пришла идея создать в Кяру Музей колясок (название поселка с эстонского можно перевести как коляска или тележка). В ходе кампанию по сбору старых колясок в течение трех месяцев было собрано, куплено или найдено около 50 колясок. Многие коляски нуждаются в ремонте, восстановлении, покраске. В коллекции даже есть три коляски XIX века. На данный момент нужны средства, чтобы восстановить коляски времен первой Эстонской республики и царского времени, а также купить редкие коляски XIX века. Также Алена и Сергей просят всех, у кого на чердаке, в подвале или в сарае стоит старая коляска, подарить ее музею. Кроме того, важно и ценно получить фотографии для выставки. Связаться с организаторами можно через страничку в Facebook.

Сбор средств на реставрацию и покупку редких экземпляров ведется через сайт www.hooandja.ee. Каждый жертвователь в зависимости от суммы получает приз (благодарность, билеты на выставку, фотосессию и т.д.) — читайте условия на сайте!