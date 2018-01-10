ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Кошачий президент и специалисты по мурлыканью ищут новый дом

В помощи нуждаются не только люди, но братья наши меньшие. Традиционно Delfi в рамках ежегодной акции ”Поможем вместе!” призывает поддержать приют домашних животных. В этом году это кошачий приют Kasside Turvakodu, где есть множество милых кошек и свой усатый-хвостатый президент.

Kasside Turvakodu включает в себя два приюта в Таллинне и приют в Тарту, а также активно сотрудничает с приютами из Кохтла-Ярве. У каждой кошки в приюте своя история: кто-то попал туда из дикой кошачьей колонии, кого-то нашли брошенным на даче после летнего отдыха, а кого-то просто выбросили на улицу нерадивые хозяева.

Анна, которая работает в приюте волонтером в свободное от работы время, решила помогать приюту из-за любви к кошкам. Со временем она взяла себе из приюта кошку: ”Как только я ее увидела, то сразу поняла, что она — та самая”. По слова Анны, ее кошка Мелисса сначала была довольно пуглива, но обретя любящий дом, стала более смелой и полюбила внимание.

Как говорит Анна, кошки оказывают какой-то удивительный эффект: ”Я не знаю, как это назвать, но они дарят умиротворение и счастье от того, что отдаешь им свою заботу”.

Обитатели приюта мечтают обрести новый дом

В приюте есть свой президент, который выбирается посредством голосования в группе Kasside Turvakodu в Facebook на неопределенный срок — до тех пор, пока новые хозяева не заберут пушистого чиновника домой. В президентской гонке участвуют, например, представители партии черных котов, партии пятнистых и партии дворовых кошек.

День съемок оказался для президента приюта по кличке Манго очень важным из-за напряженной работы на камеру, ну а вечером его ждал большой сюрприз — рыжий проказник нашел новую семью. Зато все остальные герои нашего видео, а также другие обитатели кошачьего приюта по-прежнему ищут новый дом, где их будут любить и лелеять.

Аристократичная Виктория, получившая имя в честь королевы Великобритании, провела в приюте уже 4 года и хочет поскорее обрести любящую семью. Милашка Луден — тоже давний житель приюта и уже 3,5 года ждет того момента, когда за ним придут новые хозяева.

Новый дом также ищут ласковый и игривый Брентон и усатый уроженец Кохтла-Ярве Самуэль, а некогда дикая кошка Мийна теперь ждет хозяев, которые будут вдоволь ее гладить. Со всем обитателями кошачьего приюта можно познакомиться на домашней странице организации — или договориться о личной встрече с ними!

Множество способов поддержать пушистых проказников

Если же вы не можете приютить кота у себя дома насовсем, то приюту можно помочь, взяв кота или котенка на временную передержку, пока он не подрастет или не найдет новый дом.

Kasside Turvakodu является НКО, и его деятельность финансируется только посредством пожертвований. В месяц на аренду помещений, специальную еду и наполнитель для кошачьего туалета, а также ветеринарные расходы уходит до 6000 евро. Финансово поддержать приют можно с помощью звонка или банковского перевода.

Все сотрудники работают в приюте бесплатно на добровольческой основе, поэтому кошкам можно помочь, подарив им свое время — приют всегда рад добровольцам, которые смогли бы следить за кошками, убирать за ними, кормить и дарить внимание и тепло. Приюту также нужна помощь кошачьего фотографа и человека с автомобилем, который мог бы помочь в транспортировке кошек.

Кроме того, приюту можно пожертвовать вещи: кошачий корм, клетки, кошачьи кровати и прочие мягкие подстилки, игрушки и дрова для камина, чтобы обогревать помещения приюта зимой. Если вы можете помочь чем-либо из указанного выше, то с приютом можно связаться, написав по адресу info@kassideturvakodu.ee.

Номера для пожертвования (работают в сетях Elisa, Telia и Tele2):

900 6570 — цена звонка 2€

900 6575 — цена звонка 5€

900 6700 — цена звонка 10€

Банковские данные для перевода:

EE712200221035355855

MTÜ Kasside Turvakodu

IBAN: EE712200221035355855

SWIFT: HABAEE2X