ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Детям с особыми потребностями нужна помощь — находиться на их любимой мызе уже небезопасно

Уже третий год подряд на портале Delfi проходит акция ”Поможем вместе!”, в рамках который мы пишем о людях и объединениях, которые нуждаются в помощи. Наша вторая история в этом году — об организации, основанной педагогами и учителями таллиннской основной школы Тонди, которые уже много лет помогают детям с особыми потребностями.

Реагируя на срочные просьбы о помощи, мы часто забываем о тех, кому помощь и поддержка нужны постоянно. НКО ”Наши дети” была основана в 2008 году на базе Тондиской основной школы, школы для детей с особыми потребностями. Основная цель организации — помощь ученикам с особенностями физического и умственного развития и учащимся с материальными проблемами. В школе часто проходят обучающие и развивающие мероприятия, например, открыт специальный класс сексуального здоровья.

Несмотря на то, что основной целью НКО ставит помощь ученикам основной школы Тонди, организация помогает особенным детям со всего Таллинна. На каникулах в школе открыта дневная реабилитация для лиц до 16 лет с задержками физического и умственного здоровья. Есть возможность воспользоваться услугами логопеда, психолога, соцработника, физиотерапевта.

Каждый год для детей проводятся специальные лагеря с выездом на мызу Ригулди, которая находится в Ляэнемаа, на полуострове Ноароотси. ”Ученики нашей школы приезжают на эту мызу с 1967 года, у всех с ней связаны приятные воспоминания. Например, старая история о красном буке на заднем дворе мызы. Говорят, что хозяйка посадила его в знак своей вечной любви”, — рассказывает Марианне Лаатер, одна из руководителей НКО ”Наши дети”.

Фото: личный архив

Находится мыза в живописном месте — рядом с морем, лесом и полями. Однако красота этого места — еще не все. По словам Лаатер, опыт, полученный во время лагерей, бесценен: ”Для многих детей это единственная возможность провести весну, лето или осень на улице. Во время уроков природоведения мы отправляемся в походы, где изучаем лечебные травы, собираем ягоды, из которых потом делаем варенье. Дети мастерят изгородь, наводят порядок в парке, складывают дрова для печи, работают в саду, убирают комнаты и помогают готовить. В последние дни лагеря у нас проходят традиционные вечера с костром и баней”.

К сожалению, уже больше года ученики не могут приехать на старую, но любимую мызу. Крыша и печи усадьбы находятся в таком плохом состоянии, что пускать туда детей небезопасно. Благодаря помощи спонсоров НКО смогла восстановить фасад здания и поставить новые качели, но жить там на данный момент невозможно.

НКО ”Наши дети” будет признательна за любую помощь, так как подобные лагеря для особых детей — вещь очень нужная и в каком-то смысле уникальная. Не все родители могут позволить себе вывезти детей на природу.

Уважаемые читатели, если вы хотите помочь детям с особыми потребностями и восстановить историческое здание, вы можете сделать пожертвование.

Получатель: MTÜ Meie Lapsed

Номер счета: EE492200221021715917 Swedbank

Контактный телефон: 5534329