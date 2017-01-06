Читатели Delfi уже знакомы с НКО "Особый мир", объединяющим семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Прошедший год был для организации очень насыщенным, и сколько еще планов на новый! Вы снова можете помочь особым детям и их родителям осуществить мечты.

Русский Delfi второй год подряд проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы пишем о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. И это — наша четвертая история.

”Некоторые из акций и мероприятий в 2016 году состоялись именно благодаря читателям Delfi”, — поблагодарила людей за активный отклик Юлия Степанова, одна из основательниц НКО "Особый мир".

Так, например, в сотрудничестве со специалистами из латвийского "ABA terapijas centrs" был организован семинар, посвященный системе альтернативной коммуникации при помощи карточек PECS. Семинар предназначался для педагогов, специалистов, работающих с неговорящими детьми, а также для родителей. Благодаря читателям Delfi и прошлогодней акции ”Поможем вместе”, участие в семинаре для всех желающих было бесплатным. Как он проходил, можете узнать здесь.

”Летом, опять же, благодаря неравнодушным читателям Delfi, наши семьи смогли посетить детский лагерь "Чуделяндия". Многие наши ребята впервые смогли увидеть своими глазами, что такое лагерь и как там может быть интересно. Дети провели там удивительный день, наслаждаясь природой, активными играми и квестами организованными волонтерами молодежного клуба "Актив". Без поддержки читателей мы не смогли бы организовать бесплатный автобус, и для многих наших семей такая поездка так и осталось бы недоступной”, — рассказала Юлия Степанова.

По словам Степановой, у ”Особого мира” уже распланирован весь новый, 2017 год. Будут и благотворительные ярмарки, и акции, будут встречи со специалистами и представителями различных социальных служб. Продолжат работу родительский клуб и творческие мастерские. У "Особого мира" есть уже свои традиционные, ежегодные мероприятия, которые обязательно пройдут и в 2017 году. И, конечно же, запланировано много новых, интересных и неожиданных проектов и событий.

"Одно из таких событий должно состояться в конце февраля 2017 года. Нарвский детский игровой центр "Матвейка", который был создан для поддержки семей с особыми детьми и многодетных семей (http://pereprojekt.jimdo.com) и с которым "Особый мир" дружит уже почти три года, пригласил детей "Особого мира" к себе на свой 5-летие", — поделилась Степанова.

Свой день рождения центр "Матвейка" отметит спортивными соревнованиями для особых детей. "Это значит, что у таллиннских детей с особыми потребностями появилась возможность поехать в другой город, посетить прекрасный, новый для них, игровой центр, встретиться с другими ребятами, вместе поиграть, повеселиться, поучаствовать в соревнованиях и угоститься праздничным пирогом. А еще это значит, что для организации этого мероприятия НКО "Особому миру" нужны будут средства на аренду автобуса для детей и родителей и на памятные призы и подарки для особых — особенных участников праздника", — отметила она.

НКО "Особый мир" будет признателен за любую помощь и поддержку в организации поездки таллиннских детей с особыми потребностями на день рождения детского игрового центра "Матвейка" в Нарву. Свои предложении можно присылать на адрес электронной почты info@erilinemaailm.ee

А также — помочь в организации поездки, сделав пожертвование:

ERILINE MAAILM MTÜ

EE882200221064155819 Swedbank

Другие события в ”Особом мире” за 2016 год:

• стартовал социальный проект "Шаг навстречу"

• прошла выставка картин, созданных талантливой художницей Марией Чуприна при участии детей с особыми потребностями "Посмотри на меня!"

Выставка картин Foto: Madis Veltman

• участие в традиционной международной выставке авторской куклы Nukukunst, где Особым миром" был представлен отдельный благотворительный стол, на котором располагались работы, выполненными детьми с ограниченными возможностями и их родителями.

• при участии НКО "Особый Мир" футбольный клуб "Левадия" и Центр собак-помощников провели замечательную акцию под названием "Двигаемся вместе!"

• В Международный день защиты детей ребят и родителей из ”Особого мира” приехали поздравить, покатать и пообщаться настоящие байкеры из мотоклуба ”Free Rider”

Foto: MTÜ Eriline Maailm

• Прошел уже второй по счету благотворительный аукцион в поддержку детей с особыми потребностями, организованный брендом Eastpak, входящим в сеть магазинов Easy Tavel и НКО "Особый мир"

Foto: MTÜ Eriline Maailm

• Первый семейный поход "Особого мира" в боулинг

• Флешмоб "Оглянись, мы рядом!"

• Ежемесячные встречи родительского клуба, посещения театров и музеев, а также мастер-классы для детей и родителей "Особого мира".

• Тематические встречи со специалистами

• Новогодний праздник для детей с особыми потребностями

и многое другое (обо всех мероприятиях можно узнать на сайте www.erilinemaailm.ee)