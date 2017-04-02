Поможем Макару осуществить мечту! Благотворительный забег ждет участников

9 апреля в 9.30 от памятника "Русалка" на набережной Таллинна стартует благотворительный забег Love Run, огранизованный таллиннским филиалом школы правильного бега I Love Running и фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU при поддержке НКО "Особый мир" и молодежного клуба "Актив".

Цель забега — собрать средства на покупку спортивного инвентаря для шестнадцатилетнего Макара, имеющего врожденный недостаток зрения, но мечтающего выступать в составе сборной Эстонии на международных соревнованиях по дайвингу.

Присоединяйтесь к благотворительному забегу, выбрав одну из трех дистанций: 21 километр, 10 километров или же просто пробегите свободную дистанцию в 5 километров, наслаждаясь атмосферой спортивного праздника. Стартовый взнос от 5 евро.