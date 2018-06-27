27.06.2018, 11:40

Помощники волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского будут получать по 3000 евро

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rus.delfi.ee
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Избранные накануне помощниками новоиспеченного волостного старейшины Йыхви Мартина Репинского Макс Каур, Виктория Цвентарная и Елена Безводицкая будут зарабатывать по 3000 евро в месяц, передает rus.err.ee.

Постановление о ставке должностных окладов помощников старейшины утвердило Йыхвиское волостное собрание.

До смены власти в Йыхви у волостного старейшины было два помощника. Они зарабатывали значительного меньше своих преемников — по 2100 евро в месяц.

Прежний волостной старейшина Алексей Наумкин также зарабатывал гораздо меньше нового руководителя волости Йыхви Мартина Репинского — 2800 евро вместо 3600.

Бывший мэр Муствеэ Макс Каур будет отвечать в волостной управа Йыхви за развитие, Виктория Цвентарная — за экономические вопросы, Елена Безводицкая — за образование, культуру и социальную сферу.

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