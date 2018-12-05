Помощники полицейских получат дополнительные права и обязанности

По словам Карилайда, действующий закон о помощниках полицейских был принят в 2010 году и, очевидно, что за это время многое изменилось и поправки были просто необходимы. ”За это время число добровольцев выросло до 1022 человек, которые наряду с полицейскими активно работают над тем, чтобы жители Эстонии чувствовали себя в безопасности. За это время они доказали обществу, что им можно доверять”, — сказал Карилайд.

Как отметил глава правовой комиссии, в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами были подготовлены поправки, которые не только наделят помощников полицейских дополнительными правами и обязанностями, но и устранят недочеты в действующем законодательстве.

”Очень много споров было связано с расширением прав на использование табельного оружия, но в итоге мы пришли к выводу, что разрешим добровольцам использовать электрошокеры, которые недавно появились у Департамента полиции и погранохраны. Разумеется, такое право они получат после прохождения соответствующего обучения. Также будет разрешено проводить тесты на наличие наркотических и психотропных препаратов наряду с алкотестом, а также добровольцы, имеющие право на самостоятельную работу (IPAP) появится возможность останавливать автомобили для проверки, если на это будут веские причины и подозрения”, — перечислил Яанус Карилайд.