16.11.2018, 14:48

Помощникам полицейских могут дать право на использование электрошокера

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rus.delfi.ee
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Eurolehm Vabaduse väljakul
Foto on illustratiivne.Foto: Taavi Arus

Сегодня на заседании правовая комиссия обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о помощниках полицейских, цель которого — создать более гибкие возможности для привлечения помощников полицейских к полицейской работе. Комиссия поддержала выдачу помощникам полицейских права на проведение тестов на алкогольное и наркотическое опьянение, а также на использование электрошокера, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Яанус Карилайд отметил, что при производстве по законопроекту служба помощников полицейских и полиция тесно сотрудничали друг с другом и шли на многие компромиссы.

”В Эстонии работает более тысячи помощников полицейских, которые теперь получат больше правовых оснований для выполнения своей работы, а также больше рабочих инструментов, — сказал Карилайд. — Полиция же получит дополнительные силы. Больше всего от этого выиграет безопасность всего нашего общества”.

По словам одного из инициаторов проекта, Яака Мадисона, в ходе производства по законопроекту были найдены хорошие компромиссы между идеями, предложенными инициаторами законопроекта, Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и пограничной охраны. В результате этого данный законопроект полезен всему обществу.

”Поправки к закону исправят многие недочеты и гармонизируют работу помощника полицейского с задачами полиции. Это даст больше возможностей привлечь добровольцев, которые прошли соответствующее обучение, мотивированы и компетентны”, — сказал Мадисон.

На заседании правовая комиссия консенсусом утвердила предложение дать помощникам полицейских право проводить тесты не только на алкогольное опьянение, но и на употребление наркотических и психотропных препаратов. Комиссии пояснили, что если показатели проверяемого лица положительные, то его необходимо передать полиции для дальнейших разбирательств.

Комиссия также поддержала предложение, согласно которому помощники полиции помимо огнестрельного оружия смогут использовать парализующие пистолеты, т.е. электрошокеры. Для этого помощник полицейского должен пройти соответствующее обучение.

Комиссия поинтересовалась, можно ли использовать электрошокер на людях со слабым здоровьем. Комиссии пояснили, что использование электрошокера, безусловно, гуманнее, чем огнестрельное или холодное оружие.

Законопроект также предусматривает, что в дальнейшем помощник полицейского сможет носить полицейскую форму, но при этом четкие различия должны сохраняться.

Комиссия решила направить законопроект (631 SE) на второе чтение, которое состоится 21 ноября, и предложила принять законопроект 5 декабря. Вступление закона в силу запланировано на 1 августа 2019 года.

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