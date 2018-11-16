Помощникам полицейских могут дать право на использование электрошокера

Председатель комиссии Яанус Карилайд отметил, что при производстве по законопроекту служба помощников полицейских и полиция тесно сотрудничали друг с другом и шли на многие компромиссы.

”В Эстонии работает более тысячи помощников полицейских, которые теперь получат больше правовых оснований для выполнения своей работы, а также больше рабочих инструментов, — сказал Карилайд. — Полиция же получит дополнительные силы. Больше всего от этого выиграет безопасность всего нашего общества”.

По словам одного из инициаторов проекта, Яака Мадисона, в ходе производства по законопроекту были найдены хорошие компромиссы между идеями, предложенными инициаторами законопроекта, Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и пограничной охраны. В результате этого данный законопроект полезен всему обществу.

”Поправки к закону исправят многие недочеты и гармонизируют работу помощника полицейского с задачами полиции. Это даст больше возможностей привлечь добровольцев, которые прошли соответствующее обучение, мотивированы и компетентны”, — сказал Мадисон.