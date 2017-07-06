Помощник: аккаунт Сависаара в Facebook, очевидно, взломали, мы пробуем его вернуть

Аккаунт отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара в Facebook больше не активен. По словам его помощника, аккаунт, очевидно, взломан.

Годами появлявшийся в социальной сети с различными сообщениями Сависаар как будто бесследно исчез из интернета. На своей до сих пор открытой стене в Facebook он как делился своим мнением о руководстве городом, так и комментировал состояние своего здоровья.

Помощник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт прокомментировал, что, очевидно, аккаунт Сависаара взломали. "Мы пробуем вернуть аккаунт в Facebook", — сообщил Розенблатт.