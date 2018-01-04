Помощница Таави Ааса: я смотрю ПБК и не стыжусь этого

"Мне 27 лет. Я живу в Эстонии, моим родным языком является русский, и по всем признаком я должна быть достаточно идеально интегрирована. И знаете что? Я смотрю ПБК, говоря о котором многие считают нужным употребить термин ”прокремлевский” или ”пропагандистский””, — пишет помощница мэра Таллинна Таави Ааса Екатерина Федкина в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”Среднее и высшее образование я получила на эстонском языке и владею им письменно, может, даже лучше некоторых чистокровных эстонцев, но по утрам это, как правило, первый канал, к которому обращаюсь я, или которому обращается большая часть русскоязычного населения”, — пишет Федкина.

”Да, где-то существует ETV+, который это же критично настроенное и громогласное общество так любезно советует мне подобным. Но на сегодняшний день этот канал как эсперанто: все о нем слышали, но лишь немногие используют. Я желаю им успехов, но там еще очень много работы”, — продолжает Федкина.

По ее мнению, если государство, город или частная фирма хотят донести какую-то информацию до русскоязычного населения Эстонии, то у них есть два пути: сделать это через каналы, которые русские смотрят, или не делать этого. ”Следует считаться с тем, что внимание русского зрителя распределено между заметно большим количеством каналов, чем внимание эстонского, поэтому влияние менее популярного канала достаточно мизерно”, — отмечает Федкина.

По ее словам, ничего плохого в том, чтобы посмотреть по ПБК ”Модный приговор”, ”Жить здорово” или ”Человек и закон”, нет. ”Конечно, есть вероятность, что потом выйдут какие-то новости с критикой или пренебрежением в адрес Эстонии или ЕС. Но и эстонская пресса довольно часто критична в отношении правительств Эстонии и Европы, а иногда даже пренебрежительна. Ничего нового”, — пишет помощница Ааса.