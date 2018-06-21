Помощь нуждающимся в уходе: Таллинн примет участие в республиканском социальном проекте

Таллинн стал по итогам конкурса одним из самоуправлений, участвующих в инициированном Министерством социальных дел проекте создания новой модели координации работы по уходу за немощными, сообщает Раэпресс.

Пилотный проект призван уменьшить выпадающую в этой области нагрузку на членов семьи. Каждое отобранное по конкурсу самоуправления получит из бюджета до 22 тысяч евро. Проект стартует 1 августа нынешнего и завершится 31 июля следующего года.

"Рамки пилотного проекта, — рассказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, — позволят нам взять на работу координатора, который вместе с сотрудниками региональных сетей будет выявлять людей, нуждающихся в уходе за ними, оказывать им всестороннюю помощь и одновременно давать оценку необходимым услугам. Исходное положение таково, что люди не должны бегать за этими услугами по разным местам и чтобы взрослый человек со значительными и сложными потребностями в части социального ухода получал вовремя необходимую ему помощь, как социальную, так и медицинскую, чтобы разные системы действовали слаженно во имя общей цели".

За время осуществления проекта участник должен составить план оказания как минимум 120 услуг.