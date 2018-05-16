16.05.2018, 15:05

”Помогите сохранить жизнь дереву”. Председатель КТ хочет срубить растущую у дома березу: законно ли это?


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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”Помогите сохранить жизнь дереву”. Председатель КТ хочет срубить растущую у дома березу: законно ли это?
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Delfi написал читатель с проблемой: квартирное товарищество хочет срубить растущую под его окнами березу, которая якобы угрожает фундаменту дома, но он как жилец хочет сохранить дерево. Таллиннский департамент окружающей среды прокомментировал ситуацию.

”Председатель дома по адресу Мадала, 15 хочет срубить березу, аргументируя тем, что корни могут расшатать фундамент дома. Сначала были срублены ветки, но теперь назначено собрание на 17 мая, где судьбу березы будет решать весь пятиэтажный дом с шестью подъездами, хотя сама береза стоит напротив всего пяти квартир одного подъезда”, — описывает ситуацию жилец дома.

”Я прекрасно понимаю, что остальным жильцам может быть просто все равно, но лично я не вижу проблем, которых эта береза могла бы доставлять. Помогите пожалуйста разобраться в законности данного решения. И можно ли сохранить жизнь дереву, если оно безопасно?” — вопрошает читатель.

Руководитель отдела озеленения Таллиннского департамента окружающей среды и городской ландшафтный архитектор Кристийна Куппер объяснила, что согласно действующим в Таллинне правилам, для ходатайства разрешения на вырубку необходимо согласие большинства владельцев недвижимости. В случае с квартирными товариществами, подобные решения принимаются на общих собраниях.

Что же касается березы на участке Мадала, 15 в Пыхья-Таллинне, то департамент в курсе связанных с ней проблем. Как рассказал Куппер, во время аварийного ремонта электрического кабеля были серьезно повреждены корни дерева, в следствие чего оно стало представлять опасность.

Так как корни дерева доходят и до находящегося рядом по адресу Мадала, 13 детского сада, то Таллиннский департамент окружающей среды посоветовал товариществу ходатайствовать о разрешении на вырубку березы.

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