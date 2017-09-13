Померанц: данные государственных регистров должны быть точными

На заседании члены конституционной комиссии Рийгикогу совместно с канцлером права Юлле Мадизе обсудили обзор деятельности канцлера права за предыдущий год. Одной из тем, привлекших больше всего внимания, стало качество находящихся в государственных регистрах данных и возможности его улучшения. Канцлер права обратила внимание членов Рийгикогу на ложные данные в регистрах в своем обзоре деятельности за год.

Юлле Мадизе подтвердила, что в регистре народонаселения много ложных данных, и напомнила причины, по которым ложные данные подаются, сообщает пресс-служба Рийгикогу. Так, из-за неверной информации о месте жительства у людей начались проблемы, с которыми пришлось разбираться и канцлеру права. Долгое время неверными были и данные о членах партий, но в прошлом году бóльшую часть этой информации исправили.

По оценке председателя конституционной комиссии Марко Померанца, важно, чтобы данные государственных регистров соответствовали требованиям, установленным законодателем. Также важно, чтобы инфотехнологические предприятия реализовывали эти требования, а не действовали так, как им кажется проще.

”Правильность данных особенно важна, когда речь идет о регистре, который доступен любому, у кого есть интернет”, — сказал Померанц.

Член конституционной комиссии Юри Адамс отметил, что правильность данных регистров — это вопрос, которым государство не занималось с момента создания регистров.

”За исключением крепостной книги, все попытки назначить какой-нибудь департамент или чиновника ответственным за качество данных в течение 25 лет терпели неудачу. Особенное возмущение вызывает ситуация с регистром народонаселения, где приблизительно четверть данных не соответствует действительности”, — сказал Адамс.

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, серьезные проблемы есть и с данными в пенитенциарном регистре.

Канцлер права обсудила с членами конституционной комиссии нарушения Конституции и основных прав, чтобы сделать реальные выводы из выявленных проблем. Комиссия также подробно обсудила административную реформу и доступность услуг, предлагаемых на уровне местных самоуправлений.

Годовой обзор канцлера права представляет работу канцлера права по защите основных прав и свобод, а также в сфере конституционного надзора. Канцлер права выступит перед Рийгикогу с докладом о годовом отчете 19 сентября.