"Поменьше маразматиков". Какие желания загадали депутаты Рийгикогу в новогоднюю ночь и чего желают всем нам

Говорят, что новогодние желания имеют свойство сбываться. А раз так, мы спросили у депутатов Рийгикогу, о чем они мечтали в ночь с воскресенья на понедельник, веселясь и празднуя, слушая речь президента, держа в руке бокал, или, быть может, трудясь в поте лица. Чего пожелали бы в 2018 году всему народу Эстонии? Ответили, увы, не все из 101 опрошенного, но мечты ответивших весьма разнятся: от здоровья себе и своим близким до восстановления военизированной охраны на границах нашей страны.

Пожелания расположены в произвольном порядке, некоторые укорочены без потери смысла.

Эрки Сависаар, Центристская партия:

Я желаю, чтобы мы все, живущие тут, в маленькой Эстонии, были более едины, более солидарны и сосредоточились на том, как улучшить окружающую среду.

Сирет Котка-Репински, Центристская партия:

Мое новогоднее пожелание людям — чтобы они больше верили в себя. И замечали, что фундамент жизни — семья и близкие, которых надо хранить и поддерживать.

Уно Каськпейт, EKRE:

У меня уже на протяжении многих лет одно желание, во имя которого работаю. Чтобы восстановить независимую военизированную пограничную охрану. Сегодня всех, кто прибывает в Эстонию через погранпункты, принимают чиновники в полицейской форме. Складывается впечатление, будто они прибыли в полицейское государство!

Лийна Керсна, Партия реформ:

Желаю, чтобы мы все нашли время, чтобы услышать своих близких. Как у них дела на самом деле: что радует, что волнует, что пугает.

Тармо Круузимяэ, IRL:

Чтобы празднования столетия Эстонской Республики прошли спокойно и все жители Эстонии смогли бы в них радостно принять участие.

Оудекки Лооне, Центристская партия:

У меня желание из года в год одно и то же: чтобы у меня была смелость изменить то, что могу, терпение — не изменять того, что не могу, и мудрость отличить одно от другого.

Владимир Вельман, Центристская партия:

В Новый год я пожелаю всем близким и друзьям здоровья и благополучия. Хорошего вам года!

Керсти Сарапуу, Центристская партия:

Мое самое большое желание — меньше зла и зависти другим. Это основа, на которой можно выстроить крепкую и единую Эстонию. Конечно, хочется, чтобы пункты бюджета осуществились, чтобы наше общество было солидарнее, зарплаты — лучше, здравоохранение — еще качественнее, самоуправления — влиятельнее. Эстоноземельцы этого заслуживают.

Хенн Пыллуаас, EKRE:

Боже, храни Эстонию!

Юри Яансон, Партия реформ:

Чтобы у наших людей и эстонского государства все было хорошо. С Новым годом!

Март Нутть, IRL:

Спокойствия, только спокойствия!

Мадис Миллинг, Партия реформ:

Желаю правительству здраво мыслить!

Арто Аас, Партия реформ:

Желаю, чтобы люди обрели ощущение счастья, уравновесив трудовую, личную и семейную жизнь. Чтобы мы меньше считали и больше слушали. И, разумеется, желаю достойного сотого юбилея Эстонской Республики.

Игорь Кравченко, Центристская партия:

С опытом многое переосмысливаешь и приоритеты несколько изменяются. Именно поэтому, и как бы это банально ни прозвучало, но главное — это здоровье и благополучие близких, мирное небо и поменьше маразматиков на жизненном пути.

Урве Тийдус, Партия реформ:

Почти 900 миллионов километров! Вот такой долгий путь проделывает наша родная планета Земля за год вокруг Солнца. В начале нового года в этот рейс вновь пакуют с собой множество добрых пожеланий и планов. Желаю, чтобы начинающийся 2018 год был для всех конструктивным партнером при исполнении их желаний и мыслей. Пусть исполнится даже то, что кажется невозможным! С Новым годом! С Днем рождения Эстонской Республики!

Карин Таммемяги, Центристская партия:

Желаю всем провести время в обществе близких, спокойствия и счастья в душе. Цените время!

Андрес Метсоя, IRL:

Конечно же, крепкого здоровья и больше понимания, здорового юмора.

Мярт Сультс, Центристская партия:

Мое новогоднее пожелание просто: всем здоровья! Если со здоровьем все ок, остальное — лишь вопрос предприимчивости. С Новым годом! Говорят, это будет сумасшедший год, но для того мы и учимся и тренируемся, чтобы справляться с трудностями.

Танель Тальве, Социал-демократическая партия:

Хочется, чтобы люди были дружелюбнее. Меньше зависти — больше сотрудничества.

Инара Луйгас, Социал-демократическая партия:

Желаю в новом году лучше понимать друг друга, помогать и меньше кичиться. Жить можно скромно, но с пользой, слушая других и помогая. Большие дома и люксовые квартиры могли бы потихонечку выйти из моды, а на смену им прийти забота об окружающей среде и меньшее ежедневное потребление. Думая о будущем, есть только одно, что мы должны сохранить — наша родная планета. Поэтому: меньше трат, меньше хотений, больше скромности.

Мартин Хельме, EKRE:

Как обычно: чтобы новый год был лучше предыдущего. И, если можно мечтать, чтобы политические дебаты были немножко содержательнее и взвешеннее.

Марианне Микко, Социал-демократическая партия:

Как вице-президент ПАСЕ я желаю, чтобы права женщин воспринимались так же, как и права человека — как само собой разумеющееся. Мне очень хочется, чтобы за одинаковую работу женщинам и мужчинам платили равную заработную плату. А также, чтобы насилие над женщинами снизилось. И я действительно верю, что все это возможно: люди ведь появляются на свет хорошими.

Тоомас Юргенстейн, Социал-демократическая партия:

Желаю Эстонии больше мудрости, понимания и любви!

Яак Мадисон, EKRE:

Желаю в новом году, чтобы людям хватило желания замечать вокруг себя тех, кто нуждается в помощи. Люди Эстонии — добросердечные и готовы прийти на помощь, но было бы хорошо, если бы больше замечали происходящее вокруг себя и помогали нуждающимся. Чем больше мы заботимся о своей семье, чем больше замечаем нуждающихся соотечественников, тем сильнее и единее наша страна.

Андрес Херкель, Свободная партия:

Желаю мудрости: Рийгикогу и правительству, партиям, министрам, конечно же, журналистам и всем, чье слово имеет вес в обществе.

Калле Лаанет, Партия реформ:

Желаю в новом году своим близким и всему народу Эстонии здоровья и мира в душе!

Лайне Рандъярв, Партия реформ:

Самое важное желание — чтобы у моих близких и у меня самого было хорошее здоровье. Это самое важное! Потому и всем остальным желаю крепкого здоровья в новом году! И, конечно же, счастья.

Марика Тууз-Лаул, Центристская партия:

Мое самое большое желание — чтобы теперь, когда Центристская партия у власти, исчезла бы давняя несправедливость у вынужденных квартиросъемщиков: когда более сотни тысяч человек были вынуждены покидать свои дома.

Валерий Корб, Центристская партия:

Верю в силу мысли и, конечно же, загадываю свое желание. И для того, чтобы оно сбылось, нужно сохранить его в секрете! При этом всегда желаю близким людям и всем, кто меня окружает, здоровья в наступающем году.

Виктор Васильев, Центристская партия:

Желание одно: чтобы всем полегчало и нигде не болело.

Дмитрий Дмитриев, Центристская партия:

Хочется, чтобы у каждого сбылось именно то, чего он искренне желает больше всего в следующем году. У каждого из нас непременно есть свое желание, но пускай оно останется тайной, ведь иначе желание не исполнится.

Лийза Овийр, Социал-демократическая партия:

У меня сразу два желания. Я хочу, чтобы мы как общество могли обеспечить каждому жителю достойную жизнь. Это, в свою очередь, заключает в себе несколько аспектов: от крыши над головой и чувства сытости до ощущения, что ты, вне зависимости от особенностей, являешься полноценным членом общества, нужным и признанным.

И еще желаю, чтобы у моей семьи, детей, близких был приносящий развитие и поддержку и интересный новый год!

Игорь Грязин, Партия реформ:

Чтобы новый год по дороге никого не потерял!

Ольга Иванова, Центристская партия:

Загадала, чтобы все мои родные были здоровы. Остальное приложится.

Правда, как показывает практика, для сбычи мечт необходимо много трудиться. Станут ли желания наших депутатов реальностью? Наступивший 2018-й покажет.