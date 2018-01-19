19.01.2018, 19:10

Пользователи соцсетей организуют Балтийскую цепь от Alko1000 в Латвии до Таллинна

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rus.delfi.ee
EST
Alkoralli enne jõule
Alkoralli enne jõuleFoto: Argo Ingver

Пользователи Facebook собираются на шуточное мероприятие — так сказать Балтийскую цепь от алкогольного магазина Alko1000 в Валка до Таллинна.

"Организуемая в Эстонии и Латвии совместная политическая массовая демонстрация, цель которой — показать миру охоту стран Балтии выпить", — указано в описание мероприятия. Также отмечено, что это мероприятие для всей семьи.

Насколько данное мероприятие реально, сказать сложно, так как организует его юмористическая страница.

kuvatõmmis
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