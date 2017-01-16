Длящийся четыре года проект «Новый дом белого медведя» достиг той фазы, когда обратного пути уже нет. Строительство «Поляриума» (так будет называться этот дом) в Таллиннском зоопарке – в полном разгаре, целиком комплекс планируется к открытию в сентябре этого года, а уже в октябре семья белых медведей сможет сменить нынешнее место жительства на новое, в миниатюре представляющее их естественную среду обитания. Финансовый вклад Таллиннской горуправы (в размере 2,5 миллионов евро в ноябре 2015 года) окончательно гарантировал, что работы начнутся, медведи останутся в Эстонии, и успокоил волновавшиеся за их самочувствие организации по защите животных.

Зачинатель проекта и член правления ”Общества друзей Таллинского зоопарка” (ОДТЗ) Вероника Падар говорит, что строительство началось в октябре прошлого года и пока еще находится в начальной стадии. ”Несмотря на это, можно сказать, что самая грязная и нужная работа уже сделана, например, под землей проведен водопровод, заложены теплотрассы, и, самое главное, уже начали заниматься бассейнами для белых медведей: все идет своим чередом, и здание должно быть готово к концу сентября”, — рассказывает руководитель проекта о ходе работ.

Проект стартовал в сентябре 2012 года. Первый из самых приятных моментов, по словам Падар, пришелся именно на 2012 год, когда велись переговоры с операторами сотовой связи. ”Представители всех операторов собрались в зоопарке, подписали соглашение о номерах для пожертвований и открыли символичную бутылку шампанского”, — вспоминает она. Это соглашение было продлено минувшей осенью. Запоминающимися моментами стали благотворительный ужин в ресторане ”Арт Приори”, призыв на тот момент президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса к поддержке проекта и конкурс рисунков с участием более тысячи детей. Разумеется, самым важным является тот час, когда Таллинн выделил 2,5 миллиона евро. Важна и существенна также сумма в 350 тысяч евро, полученная в результате пожертвований.

Председатель ОДТЗ Алар Лыхмус заверяет, что 2015 год, благодаря проведенным кампаниям, принес больше всего денег. Очень активно использовалась возможность пожертвований, предоставленная тремя фирмами телекоммуникаций. ”Думаю, что эстоноземельцы, исходя из своих возможностей, очень добры и всегда готовы прийти на помощь”, — говорит Лыхмус.

По его словам, вся сумма, требуемая для строительства ”Поляриума”, ещё не собрана, к тому же в ходе строительства могут возникнуть неожиданности, потребоваться дополнительные затраты. ”Однако 90% необходимой суммы уже имеется, а для получения оставшихся денег будем организовывать различные ознакомительные кампании. Безусловно, можно сделать ещё больше вложений, развивать интерактивную часть ”Поляриума”, но это не является необходимой задачей”, — добавил он.

По словам Вероники Падар, недостающая сумма всё же значительная, и для её получения планируется обратиться к предпринимателям. ”Добавленные в начальный проект изменения потребовали затрат. Мы общались с датчанами, оказавшими содействие в воплощении проекта в жизнь, и нашли решение для создания нужных условий для благополучного существования белых медведей”, — сообщила Падар.

Живущая в Таллинском зоопарке медвежонок Нора, лицо кампании, выросла, по описанию Вероники Падар, уже ростом с маму, и по ее повадкам чувствуется, что она хочет сменить свою мелкую клетку на просторную среду обитания. Такая возможность предоставится Норе и её семье, как ожидается, уже в октябре. ”Поляриум” примет также и самого маленького члена семьи — недавно появившегося на свет медвежонка, который к октябрю почти достигнет годовалого возраста.