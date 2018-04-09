Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

В России я состоял в фан-клубе одной футбольной команды. Эта была ультраправая организация, в чем-то фашистская, в чем-то патриотическая. Против них были анархисты, либералы. Некоторые футболисты участвовали в нападениях. У некоторых были проблемы с законом. Они приходили ко мне и просили помощи. И я помогал. Потом стали нападать на меня, моих близких и друзей. Однажды я увидел возле своего дома четырех человек в масках. Взял свой пистолет, и когда они на меня напали, то выстрелил в воздух. Они убежали, а позже сообщили в интернете, что Чадлин в них стрелял. Снежный ком стал нарастать. Чадлин работал в администрации Путина, ”Молодой гвардии” и связан с фашистами. Стали говорить, что я был их руководителем.

Как ты получил судебное решение?

Я написал журналистам, которым доверяю. Они каждый месяц писали в суд, делали запросы и сообщали мне.

Ты передал Департаменту полиции и погранохраны 12 500 страниц материалов? Что это?

Это мое уголовное дело.

Что случилось бы, если бы ты вернулся в Россию?

Я не вернусь туда. Здесь тоже есть березы. Обычно русские по ним скучают. Это такие черно-белые деревья. Березы, русские деревья.

У тебя в России остались близкие. С ними может что-то произойти?

ФСБ знает, кто они. Я тесно общаюсь с оппозиционными СМИ, и, если бы что-то случилось, то для них это было бы плохо. Я поддерживаю с ними связь. Мой друг бежал в Финляндию и просит там убежища. Его мать и моя мать встречаются и вместе плачут. Но они понимают, что мы были вынуждены бежать. Еще один друг бежал в США, у него была действующая виза.

Можешь ли ты стать угрозой для Эстонии? Должны ли мы бояться пускать тебя сюда? Бояться, что ты шпион?

Страх — это нормально. Эти люди имеют на это право. После Крыма правительству любого находящегося рядом с Россией государства следует бояться.

Где ты видишь себя через пять лет?

У нас в Вао был на эту тему урок. Урок о том, как найти работу мечты. Я написал в плане, что год-два хотел бы усиленно поработать, чтобы выучить эстонский язык и усовершенствовать английский. Хочу учиться и найти работу в сельскохозяйственном секторе или сфере инфотехнологий. В Вао многие люди не хотят работать, не хотят идти уборщиками. Они боятся уходить из Вао, потому что придется платить за жилье. Местные фирмы не хотят платить больше минималки. Многие люди в центре мусульмане и я подумал, что можно начать производить халяльное мясо и дать им работу. Но посмотрим.

Не боишься оказаться отравленным каким-нибудь российским шпионом?

Думаю, мы пришли к компромиссу. Я покинул Россию. Они не трогают мою семью. Обычно, когда в России тебя признают виновным по уголовному делу, то не только назначают наказание, но и конфискуют имущество. Мои машины и счета не арестованы. Мне дали десять лет. Если я вернусь в Россию, то меня посадят.

Каково это — начинать жизнь сначала?

Полиция России и ФСБ забрали у меня всю жизнь.

(Плачет)

Что у меня осталось? Остаться без имущества — не трудно. Начать с нуля — не трудно. Но я лишился близких. Встреч со своими близкими. У меня больше нет своего бизнеса. Я занимался тем, что мне нравилось. Это тяжело. Деньги не важны, их всегда можно заработать.

Когда я предстал перед общественностью, мне написало с полтысячи человек и выразили свою поддержку. Они пишут, что рады за меня и желают мне успехов. Но каждый раз, когда я об этом думаю, то понимаю, что Россия украла у меня жизнь. И я так благодарен Эстонии за то, что она меня спасла.

Издание Eesti Päevaleht встречалось с Константином Чадлиным и раньше, около года тому назад, когда он только ходатайствовал об убежище в Эстонии. Журналист обещал не публиковать статью, пока Департамент полиции и погранохраны не вынесет решения. Каким бы оно ни было.

В конце мая прошлого года Чадлин пересек российско-эстонскую границу. С собой у него было две флешки с 12 500 страницами материалов его судебного дела. Пограничников он не боялся, так как денег у России на пограохрану вроде как нет и граница охраняется слабо. Сначала Чадлин шел через лес, потом через реку. В определенный момент ему показалось, что он уже на месте, но потом он увидел, что до погранстолбов еще 200 метров. Сердце ушло в пятки, но в итоге все обошлось.

4 апреля 2018 года Эстония предоставила ему убежище. Поскольку процесс по предоставлению международной защиты конфиденциален, Департамент полиции и погранохраны свое решение не комментирует.