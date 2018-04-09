09.04.2018, 13:10

Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

 (32)
Марта Туул
Марта Туул
EST
Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла
Konstantin Tšadlin sai Eestis varjupaiga, leidis tööd ja võib nüüd rõõmsalt presidendilossi ees poseerida.Foto: Andres Putting

На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.

Чем отличается свобода в Эстонии от свободы в России?

Здесь я за рулем с лета, и полиция еще ни разу не остановила меня.

Для того, чтобы остановить, нужна причина. Просто так это сделать нельзя.

Да, но в России тебя тормозят постоянно. Полицейские говорят, например, что им поступила информация о том, что на четырехколесной машине, похожей на твою, только что было совершено преступление. Причину найти они могут всегда. Могут сказать, к примеру, что у них спецоперация и они останавливают все белые автомобили. Или рейд, в ходе которого проверяются все мужчины, одетые в синие джинсы.

После поступления официального решения о предоставлении тебе убежища в Эстонии, с собой связалось много людей. Чего они от тебя хотели?

Они хотят моей помощи. Спрашивают, какие документы куда подавать и кому. Многие узнавали, как ходатайствовать об убежище.

До прибытия в Эстонию ты был юристом. Чем ты намерен заняться здесь? Вернешься к профессии?

Да. Подумываю над тем, чтобы выучиться и сдать экзамен, чтобы можно было работать в Эстонии. Но для этого надо выучить эстонский язык.

Погода ухудшается и беседа продолжается в кафе. Константин заказывает латте. От десерта отказывается.

Знаете, я не могу позволить себе пирожное. В Харку я поправился на шесть килограммов и теперь пытаюсь вернуться в форму. Там очень вкусно кормили, но слишком много углеводов. Так что я отказался от пирожных и шоколада, могу позволить себе только рыбу и овощи.

В России ты был связан с двумя разными организациями: ”Молодая гвардия” и ”Открытая Россия”…

Нет. На самом деле они не разные. Люди присоединяются к той или иной организации, в основном, потому, что хотят что-то сделать. Люди хотят сделать свою жизнь лучше, заниматься политикой. Все политические организации России утверждают, что радеют за демократию, права человека, отмену цензуры, суверенную демократию в единой России.

ТОП

Однажды я сидел в своем институте и читал газету. Там было написано, что если ты хочешь сделать для своей страны что-то хорошее и начать политическую карьеру, то приходи на собрание ”Молодой гвардии Единой России”. Я пошел, послушал и остался. И мы сделали много хорошего. Провели большую работу.

Когда я входил в ”Молодую гвардию”, то мне говорили, что я коммунист. Коммунисты не говорят о демократии. Я спрашивал у здешних коммунистов, что они думают о приватизации, и они сразу сворачивали разговор. ”Открытая Россия” — организация Михаила Ходорковского. Ходорковский — российский олигарх, который заработал свое состояние на приватизации имущества. Эти люди на самом деле думают не о политике, а о деньгах. Я вступил в ”Открытую Россию”, потому что мой друг стал главой ”Открытой России” в Башкортостане.

Чем ты занимался?

Тогдашний глава ”Молодой гвардии” работал в президентской администрации. Он позвонил мне из Москвы и предложил работу в ”Единой России”. Я отказался, но сказал, что они могут нанять меня для определенных проектов. В основном, им нужны были услуги по пиару и уличным мероприятиям. Однажды нас отправили в Новороссию проводить социальное исследование. Сказали взять лучших людей и поехать. Обещали хорошо заплатить. Мы работали две недели и уже хотели возвращаться в Уфу, но нам сказали, что можно отдохнуть и что все расходы они покроют. 1 марта позвонили и сказали, что надо ехать в Крым и провести исследование там.

Что это было за исследование?

Мы выходили на улицы и спрашивали у людей, чей Крым — России или Украины; низкая у них зарплата или высокая и прочее. У нас было около 20 вопросов, чтобы можно было сделать выводы о настроениях местных.

Могу поклясться на Фейсбуке (кладет руку на телефон) или Библии, что 95% респондентов ответили, что Крым — это Россия. Однажды мне позвонили из Москвы и спросили, правда ли, что я родом из Башкирии. Я ответил, что да. Тогда они спросили, правда ли, что мой дед мусульманин и имам. Я ответил, что да. Моя мать — татарка и ее отец — мусульманин. Тогда мне сказали пойти на встречу местных мусульманских кланов и написать отчет.

На встрече были представлены девять кланов. Семь из них заявили, что будут голосовать за присоединение Крыма к России. Они вели бизнес с Россией. Двое других сказали, что не убьют их только потому, что они мусульмане. Люди в Крыму хотели стать частью России. О пропаганде я не говорю. То, что происходит у вас здесь, — это самая мощная российская пропаганда, которую я когда-либо видел. Здешней пропаганде я бы дал семь звезд из пяти.

Я работаю. Большинство коллег — русские, и если они слышат, что я приехал из России, то спрашивают, почему, ведь там газ, нефть, поддержка государства. А я отвечаю: ой…Большинство русских в Эстонии не хотят учить эстонский. Зачем, ведь однажды придет Россия и заберет Эстонию обратно?

Если бы тебе пришлось проводить такой же соцопрос в Эстонии, то таков бы был результат?

Думаю, что 85% русскоязычных людей ответили бы, что Эстония — это часть России.

Ты оценил пропаганду в Эстонии на семь звезд. Как по-твоему это влияет на эстонцев?

Я говорю о пропаганде только в понимании русскоязычного общества. На остальных пропаганда не влияет. Люди в Ида-Вирумаа и, например, в Ласнамяэ. Сегодня люди вольны выбирать, откуда они берут информацию и новости. Если он решают, что не хотят европейских новостей, а хотят российские, то это их право.

В эфире одной из российских радиостанций сказали, что ты организовывал нападения. О чем еще говорят российские СМИ?

Некоторые думают, что я сбежал в Эстонию потому, что это страна фашистов.

А как ты думаешь, она такая?

Я не считаю эстонцев фашистами. Я разговаривал со многими эстонцами и понял, что эстонцы не коммунисты и не фашисты. Они — эстонцы. Они рассказывают печальные истории о том, как коммунисты расстреливали людей, о лесных братьях. Психолог центра Вао рассказал мне, как его бабушку вывели на центральную площадь села и расстреляли, потому что она тайно передавала лесным братьям вещи.

В России я состоял в фан-клубе одной футбольной команды. Эта была ультраправая организация, в чем-то фашистская, в чем-то патриотическая. Против них были анархисты, либералы. Некоторые футболисты участвовали в нападениях. У некоторых были проблемы с законом. Они приходили ко мне и просили помощи. И я помогал. Потом стали нападать на меня, моих близких и друзей. Однажды я увидел возле своего дома четырех человек в масках. Взял свой пистолет, и когда они на меня напали, то выстрелил в воздух. Они убежали, а позже сообщили в интернете, что Чадлин в них стрелял. Снежный ком стал нарастать. Чадлин работал в администрации Путина, ”Молодой гвардии” и связан с фашистами. Стали говорить, что я был их руководителем.

Как ты получил судебное решение?

Я написал журналистам, которым доверяю. Они каждый месяц писали в суд, делали запросы и сообщали мне.

Ты передал Департаменту полиции и погранохраны 12 500 страниц материалов? Что это?

Это мое уголовное дело.

Что случилось бы, если бы ты вернулся в Россию?

Я не вернусь туда. Здесь тоже есть березы. Обычно русские по ним скучают. Это такие черно-белые деревья. Березы, русские деревья.

У тебя в России остались близкие. С ними может что-то произойти?

ФСБ знает, кто они. Я тесно общаюсь с оппозиционными СМИ, и, если бы что-то случилось, то для них это было бы плохо. Я поддерживаю с ними связь. Мой друг бежал в Финляндию и просит там убежища. Его мать и моя мать встречаются и вместе плачут. Но они понимают, что мы были вынуждены бежать. Еще один друг бежал в США, у него была действующая виза.

Можешь ли ты стать угрозой для Эстонии? Должны ли мы бояться пускать тебя сюда? Бояться, что ты шпион?

Страх — это нормально. Эти люди имеют на это право. После Крыма правительству любого находящегося рядом с Россией государства следует бояться.

Где ты видишь себя через пять лет?

У нас в Вао был на эту тему урок. Урок о том, как найти работу мечты. Я написал в плане, что год-два хотел бы усиленно поработать, чтобы выучить эстонский язык и усовершенствовать английский. Хочу учиться и найти работу в сельскохозяйственном секторе или сфере инфотехнологий. В Вао многие люди не хотят работать, не хотят идти уборщиками. Они боятся уходить из Вао, потому что придется платить за жилье. Местные фирмы не хотят платить больше минималки. Многие люди в центре мусульмане и я подумал, что можно начать производить халяльное мясо и дать им работу. Но посмотрим.

Не боишься оказаться отравленным каким-нибудь российским шпионом?

Думаю, мы пришли к компромиссу. Я покинул Россию. Они не трогают мою семью. Обычно, когда в России тебя признают виновным по уголовному делу, то не только назначают наказание, но и конфискуют имущество. Мои машины и счета не арестованы. Мне дали десять лет. Если я вернусь в Россию, то меня посадят.

Каково это — начинать жизнь сначала?

Полиция России и ФСБ забрали у меня всю жизнь.

(Плачет)

Что у меня осталось? Остаться без имущества — не трудно. Начать с нуля — не трудно. Но я лишился близких. Встреч со своими близкими. У меня больше нет своего бизнеса. Я занимался тем, что мне нравилось. Это тяжело. Деньги не важны, их всегда можно заработать.

Когда я предстал перед общественностью, мне написало с полтысячи человек и выразили свою поддержку. Они пишут, что рады за меня и желают мне успехов. Но каждый раз, когда я об этом думаю, то понимаю, что Россия украла у меня жизнь. И я так благодарен Эстонии за то, что она меня спасла.

Издание Eesti Päevaleht встречалось с Константином Чадлиным и раньше, около года тому назад, когда он только ходатайствовал об убежище в Эстонии. Журналист обещал не публиковать статью, пока Департамент полиции и погранохраны не вынесет решения. Каким бы оно ни было.

В конце мая прошлого года Чадлин пересек российско-эстонскую границу. С собой у него было две флешки с 12 500 страницами материалов его судебного дела. Пограничников он не боялся, так как денег у России на пограохрану вроде как нет и граница охраняется слабо. Сначала Чадлин шел через лес, потом через реку. В определенный момент ему показалось, что он уже на месте, но потом он увидел, что до погранстолбов еще 200 метров. Сердце ушло в пятки, но в итоге все обошлось.

4 апреля 2018 года Эстония предоставила ему убежище. Поскольку процесс по предоставлению международной защиты конфиденциален, Департамент полиции и погранохраны свое решение не комментирует.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

09.04.2018
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
Подробнее

Главред Delfi и EPL: почему ушел Осиновский, или 10 соображений об отныне (частично) нетрудоспособном правительстве

09.04.2018
Отход от правительственных дел председателя соцдемов и министра здоровья и труда Евгения Осиновского может оказаться живительным как для него, так и для соцдемов, но уж точно не дня правительства. Его шаг направит правительство на частичный холостой ход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Несмотря на заявление и просьбу не трогать минимальный доход, судебные исполнители снимали все подчистую

09.04.2018
Житель Таллинна Андрей Плакан получает пособие по нетрудоспособности, что гораздо ниже минимального дохода. Тем не менее, судебные исполнители снимают и эти деньги, пишет "МК Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Гендиректор Спасательного департамента о трагедии в Кемерово: возможно ли подобное в Эстонии? Я надеюсь, что нет

09.04.2018
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару обнародовал открытое обращение в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Приводим текст обращения в полном виде.
Подробнее

Некогда процветавший поселок Азери сегодня живет среди развалин из прошлого и похож на умирающего

09.04.2018
На берегу Финского залива стоит основанный 100 лет назад и некогда процветавший населенный пункт, насчитывавший в лучшие времена шесть тысяч жителей. Сегодня он превратился в маленький провинциальный городок с сократившимся в четыре раза населением, смотрящим в будущее без особого оптимизма. Как живет Азери и какие у него перспективы — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632003
98,10 €
58,86 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Кружок для министров: как изучают Библию в Белом доме

09.04.2018
Впервые за как минимум 100 лет члены кабинета министров США посещают группу по изучению Библии. Что именно изучают министры? Что об этом начинании думает Дональд Трамп? И почему женщины не могут возглавлять подобную группу?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Геймеры, радуйтесь! На два дня Таллинн станет столицей игровой индустрии

09.04.2018
В середине апреля в Котле Культуры в Таллинне состоится международная конференция GameDev Days 2018, посвященная разработке компьютерных игр, а также развитию этой сферы в Эстонии, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее