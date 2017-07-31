Получившему э-резиденство Эстонии сирийцу отказали во въезде в страну

В начале лета проживающий в Дубае сириец Басил ходатайствовал о предоставлении ему э-резиденства Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

”Я работаю директором по маркетингу в фирме по производству полов и решений по внутренней архитектуре Al Baraa. Я хотел создать свою фирму и поставлять 3D-решения по дизайну на европейский рынок. Предлагаемое Эстонии электронное гражданство очень хорошо подходило для этого”, — рассказывает Басил.

Мужчина подал ходатайство, получил положительный ответ, слетал в посольство Эстонии в Грузии, где сдал отпечатки пальцев, после чего открыл в Эстонии свою фирму. Еще ему нужно было открыть счет в LHV, но выяснилось, что для этого необходимо личное присутствие. Ходатайство о шенгенской визе Басил подал в посольстве Финляндии в Дубае, и каково же было его удивление, когда он получил отказ: несколько или более стран ЕС посчитали его опасным. В чем конкретно его подозревают, Басилу не сказали.

”И как я тогда могу жить в Дубае? Как меня тогда сюда пустили?” — недоумевает мужчина. По его утверждению, он абсолютно чист. Он говорит, что родился в Сирии, но, когда был еще маленьким, семья переехала в Дубаи. В 2009-2013 Басил вернулся в Сирию, чтобы получить высшее образование. После окончания вуза мужчина вернулся к семье, и с 2014 года работает в Al Baraa. ”Как они могут обвинять меня в том, что я опасен, не предоставив ни одного доказательства?”, — возмущается он.

И МВД, и МИД Эстонии подтверждают, что предоставление э-резидентства не означает, что человека будут рады видеть на месте, и что причину отказа в предоставлении визы, действительно, объяснять не обязаны.

Басилу не остается ничего иного, как попробовать заново. ”Человек, которому по какой-то причине отказали в выдаче визы, может обжаловать это решение согласно законам государства, которое ему отказало, в данном случае — Финляндии”, — сказала представитель МИДа Мария Муракас. Кроме того, он может подождать, пока LHV представит решение для дистанцинного открытия счета для э-резидентов. Также существует вероятность, что в связи с отказом в предоставлении визы мужчина будет лишен и э-резидентства, хотя это и необязательно. Подробности данной ситуации МВД не разглашает, но теоретически возможно, что человек, которому был запрещен въезд в страну, останется ее э-резидентом.