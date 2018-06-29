29.06.2018, 18:20

Половина из тех, кто поступает на полицейского, отсеиваются из-за упражнения на пресс

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rus.delfi.ee
EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Сегодня в полночь закончился прием заявок на поступление в Академию МВД. По словам ректора Катри Райк, половина желающих отсеивается на этапе тестов на физическую подготовку.

Так, например, абитуриенты должны в течение двух минут совершить 25 подъемов в рамках упражнения на пресс. И отжаться 18 раз.

Райк сказала в утренней передаче Vikerraadio, что им поступило 750 заявлений. Самой популярной оказалась таможенно-налоговая сфера (конкурс 8,6 человек на место), за которой следует специальность полицейского.

Райк говорит, что опыт прошлого года позволяет сказать, что конкурс проходит каждый второй желающий стать полицейским. ”Странно, но зачастую поступить не получается именно из-за упражнений на пресс, когда нужно сделать 25 поднятий за две минуты”, — сказала она.

Тест на физическую подготовку проходят те, кто поступает на чиновника полиции или тюрьмы, на полицейскую и спасательную службу.

Из приведенной ниже таблицы видно, что 25 поднятий и 18 отжиманий дают в своей категории лишь один балл. Тот, кому нужно больше баллов, должен уметь больше.

Свое желание стать полицейскими, по словам Райк, поступающие аргументируют желанием трудиться на благо безопасности. Она отмечает, что зарплаты полицейских стали выше: в Кярдла начинающий страж порядка получает 1400 евро, в Таллинне 1600 евро и в Нарве 1700 евро.

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