Половина ИД-карт с приостановленными сертификатами уже обновлена

По состоянию на сегодняшний день свою ID-карту обновили 352 000 человек, то есть на данный момент уже обновлена почти половина карт с приостановленными сертификатами.

Дистанционно было обновлено около 268 000 ID-карт, в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, в том числе и во временных бюро в торговых центрах, свои карты обновили почти 84 000 человек, сообщил департамент.

По словам руководителя сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргуса Арма, не обновлены еще примерно 220 000 карт, которые в этом году использовались электронным образом хотя бы один раз. „В следующем году многие люди захотят предоставить декларацию о доходах по интернету, поэтому я советую обновить сертификаты карты, а особенно тем людям, у которых нет mobiil-ID”, — сказал Арм.

Удобнее всего обновить свою ID-карту дистанционно в своем компьютере. Для этого надо в свой компьютер загрузить программное обеспечение с сайта https://installer.id.ee/ и следовать инструкциям. Если по какой-то причине самостоятельно обновить карту не удается, то сделать это помогут сотрудники Департамента полиции и погранохраны.

„Мы получили очень хорошие отзывы от людей, обновлявших свои ID-карты как в наших постоянных бюро, так и во временных бюро в торговых центрах. Кроме темы обновления карты, мы также смогли пообщаться с клиентами и дать им советы по другим вопросам, касающихся документов. Например, многие клиенты не знали, что за своим готовым документом следует прийти в течение шести месяцев, так как после этого документ будет уничтожен и человеку надо будет снова подавать ходатайство о получении нового документа и снова платить пошлину", — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

На данный момент в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны своих владельцев ожидают более 14 000 ID-карт, выданных после 25 октября, с уже обновленными сертификатам. По гарантии было выдано примерно 1200 карт взамен карт, которые стали непригодны к использованию в ходе процесса обновления.

„Большая часть из этих документов стала непригодной к использованию из-за влияния нескольких технических факторов. Для того, чтобы ID-карту можно были использовать без сбоев, в компьютер следует установить самую последнюю версию программного обеспечения ID-карты и самые новые версии операционных систем", — добавил Маргус Арм.

Вчера был запущен пилотный проект по тестированию базового программного обеспечения для криптирования документов. Пользователи могут загрузить программу в свой компьютер с сайте https://installer.id.ee/. Если криптирование будет идти без сбоев, то с нового года это программное обеспечение будет автоматически у всех пользователей в программном обеспечении компьютере.

Карты с приостановленными сертификатами можно обновить самостоятельно или в бюро обслуживания до 31 марта 2018 года. 1 апреля необновленные сертификаты будут аннулированы и для электроного пользования надо будет ходатайтсвовать о новой карте.

В качестве удостоверяющего личность документа, карты клиента или для получения лекарства по диги-рецепту ID-карта действует до указанного на карте числа.

Статистика (цифры округлены):

· 800 000 ID-карт были подвержены риску

· Сертификаты 740 000 карт были приостановлены

· 520 000 человек из тех, сертификаты чьих карт были приостановлены, использовали свои карты электронно по крайней мере один раз в году

· 352 000 ID-карт обновлены

· 220 000 ID-карт с приостановленными сертификатам, которые использовались по крайней мере один раз в году электронно,

еще не были обновлены

· У 156 000 человек есть mobiil-ID