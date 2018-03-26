26.03.2018, 14:53

Полностью израсходовавший депутатскую компенсацию Паллинг: этого еще и не хватило

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rus.delfi.ee
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Kalle Palling
Kalle PallingFoto: Priit Simson

Реформист Калле Паллинг сказал изданию Ärileht, что действительно израсходовал свою депутатскую компенсацию в полном объеме (12 374,88 евро) и что этой суммы даже не хватило.

Паллинг — один из четырех членов Рийгикогу, полностью израсходовавших депутатскую компенсацию.

”Мне посчастливилось доплатить еще ни одну сотню евро из своей зарплаты, поскольку зачастую компенсации расходов — это единственные средства, за счет которых можно финансировать связанные с работой командировки”, — сказал он.

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