Полмиллиона на ветер: автоматы паспортного контроля в Таллиннском аэропорту демонтированы

Установленные в 2013 году в Таллиннском аэропорту киоски автоматического прохождения погранконтроля были демонтированы из-за устаревшего аппаратного обеспечения.

В теории речь идет об устройствах, которые используются во многих зарубежных аэропортах и которые существенно уменьшают очереди при прохождении паспортного контроля. На практике же, к сожалению, установленные в Таллиннском аэропорту автоматы часто выходили из строя и периодически находились на профилактике.

К данному моменту ворота безопасности демонтированы. Представитель Министерства внутренних дел Хейди Когрес сказала, что они технически устарели, в связи с чем было приятно решение убрать их.

„Ворота были изъяты из использования, поскольку аппаратное обеспечение быстро совершенствовалось и некоторые части системы было просто невозможно приобрести в связи с поступлением на рынок новых моделей”, — сказала руководитель бюро пограничного администрирования Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме, признав, что в последние месяцы проблемой приходилось заниматься практически ежедневно.

По ее словам, стоимость системы паспортного контроля вместе с необходимым программным обеспечением и инфраструктурой составила около 400 000 евро. 300 000 евро были покрыты за счет средств ЕС, остальная часть — за счет государства. Около 15 000 евро ушло на работы по перестройке недвижимости.

Департамент уже инициировал приобретение новых ворот.