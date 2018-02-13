Полковник: Украина и Грузия — примеры того, что случится, если Эстония не построит границу

”Граница — это черта между нами и ними. И эта черта должна быть четко установлена и отмечена. Более того, ее должно быть легко различить на местности, во избежание конфликтов при защите как правопорядка, так и государства”, — пишет командир 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, полковник Ээро Ребо в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”О неотложности реальных решений нам напоминают ежедневные новости о конфликтах, происходящих на границах наших соседей. Отметим, к примеру, вооруженный конфликт на Украине, где вопрос контроля над пересечением границ в начале войны являлся ключевым. Границу Грузии и Южной Осетии, разметка которой ”отодвигается” в сторону Грузии, что приводит к культивации недоверия и страха между двумя народами”.

”Хорошая граница для маленькой страны, имеющей такого соседа, жизненно необходима. […] Обсуждение строительства государственной границы не должно упираться в вопрос о том, кто виноват, кто понесет ответственность и нужно ли делать это в полной мере. Прочную границу нужно сделать, потому что она необходима”.