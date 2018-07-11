11.07.2018, 10:25

Полковник Сил обороны: русские дойдут до Таллинна за два дня. Но они здесь и умрут

 (136)
rus.delfi.ee
EST 101
Полковник Сил обороны: русские дойдут до Таллинна за два дня. Но они здесь и умрут
Foto: Sven Arbet

Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.

По мнению полковника, для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны. ”Паника — это плохо. Мы пытаемся донести до людей, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Оно начинается с гибкости. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как вести себя, если что-то случится”.

”Я не знаю, что будет, если русские действительно начнут сражаться. Знаю только, что сражаться будет и каждый эстонец”, — сказал Юхтеги.

Интервью целиком (на англ.языке) можно прочитать ЗДЕСЬ.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Заказываете такси через приложение? Рискуете наткнуться на водителя, который провел за рулем 14 часов подряд

11.07.2018
Исполнение закона о труде и отдыхе остается в случае с фирмами, предлагающими услуги по таксоизвозу через приложения, на их совести, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Язык "из-под полы" — успешнее! Социолингвист Майму Березкина о русском в Эстонии и саамском в Норвегии

11.07.2018
Докторант Университета Осло Майму Березкина исследовала тему, как власти Эстонии и Норвегии используют разные языки для общения с жителями, в том числе нацменьшинствами, в интернете. Результат — парадоксален. О своих языковых открытиях Майму доложила в Страсбурге на конференции по случаю 20-летия вступления в силу Рамочной конвенции о защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и в интервью латвийскому порталу Delfi.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

Художник Татьяна Стомахина: если хотите интегрироваться, не определяйте детей в русскую школу

10.07.2018
”Наш опыт интеграции в эстонское общество совершенно иной, нежели у семьи Евгении Чириковой. Проблемы были связаны с бюрократией при получении разрешения на работу, но никак не с интеграцией” , — пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht художник Татьяна Стомахина.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кальюранд: мы должны больше общаться и перестать навешивать друг на друга ярлыки

11.07.2018
В понедельник в Ботаническом саду состоялась встреча представителей Социал-демократический партии с избирателями, среди гостей были жители Таллинна, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Подробнее


От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью

10.07.2018
”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
Подробнее


ВИДЕО: Франция - первый финалист чемпионата мира по футболу

10.07.2018
Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама в упорном поединке одолели в Санкт-Петербурге Бельгию - 1:0 (0:0). Текстовую онлайн-трансляция этого поединка вел портал Delfi.
Подробнее