Полковник Сил обороны: русские дойдут до Таллинна за два дня. Но они здесь и умрут

Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.

По мнению полковника, для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны. ”Паника — это плохо. Мы пытаемся донести до людей, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Оно начинается с гибкости. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как вести себя, если что-то случится”.

”Я не знаю, что будет, если русские действительно начнут сражаться. Знаю только, что сражаться будет и каждый эстонец”, — сказал Юхтеги.