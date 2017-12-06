Полковник Пальм - резервистам: не откладывайте явку на учение на последний момент

По словам командующего 1-ой пехотной бригады полковника Вейко-Велло Пальма, располагающийся в Йыхви Вируский пехотный батальон готов принять резервистов уже сегодня, сообщает генштаб Сил обороны.

”Прибывающий на учение резервист должен в первую очередь исходить из подходящей ему логистической ситуации”, — сказал командующий 1-ой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм, который отметил, что первые резервисты могут прибывать в располагающийся в Йыхви Вируский пехотный батальон уже сегодня, начиная с 13:00. ”Конечно, разумно было бы прибыть на учение уже сегодня днём или ближе к вечеру. Мы к этому готовы.”

Прибывшим на дополнительное учение резервистам будет выдано необходимое снаряжение, а также гарантировано питание и ночлег.

Согласно решению Правительства Эстонской Республики, принятому 6 декабря 2017 года, силы обороны организуют дополнительные учебные сборы "Игла", которые продляться с 7 по 10 декабря 2017 года, на которые будут призваны резервисты 13-го пехотного батальона, входящего в состав 1-ой пехотной бригады. Всего на учение будет призвано 669 резервистов.

Все резервисты вышеназванного подразделения обязаны явиться не позднее 09:00 утра 7 декабря 2017 года в расположение Йыхвиской части. Информация для резервистов по поводу дополнительных учебных сборов будет передаваться посредствам SMS и э-почты, а также публикации в печати, интернете и телерадиовещании. Информация о дополнительных учебных сборах публикуется на сайте сил обороны www.mil.ee.

Резервисты могут проверить находятся ли они в числе призванных на дополнительные учебные сборы на государственном портале www.eesti.ee под рубрикой государственной обороны.

Призванные на учение резервисты могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу э-почты 1jvbr.reserv@mil.ee.