Полковник Пальм перенял флаг генерального штаба сил обороны

”Служащие в генеральном штабе люди должны действовать единой командой, поскольку силу и единство нашего штаба образуют именно те люди, которые могут совместно и качественно руководить силами обороны”, — сказал полковник Пальм.

Полковника Пальма назначили на должность начальника генерального штаба сил обороны 5 декабря указом министра обороны Юри Луйка.

Полковник Вейко-Велло Пальм начал свою службу в силах обороны в 1992 году солдатом срочной службы в Калевском отдельном пехотном батальоне, по ходу дальнейшей службы он занимал должности начальника штаба учебного центра Тапа, начальника оперативно-учебного отдела генерального штаба, был штабным офицером находящегося в Польше штаба Северо-Восточного корпуса НАТО, а также руководил отделом планирования государственной обороны в министерстве обороны.

С 2015 по 2018 год полковник Пальм был командиром 1-ой пехотной бригады, а с лета этого года занимал должность заместителя начальника генерального штаба. Полковник Пальм окончил Высшую школу государственной обороны Финляндии, а также участвовал в военных миссиях в Афганистане в 2007 и 2010 году.