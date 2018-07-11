11.07.2018, 21:43

Политолог: у соцдемов нет харизматичного кандидата на пост председателя партии

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Tõnis Saarts
Tõnis SaartsFoto: Ilmar Saabas

Политолог Тынис Саартс считает, что пока о смене лидера Социал-демократической партии (СДП) перед выборами говорить не приходится — одна из причин в том, что у социал-демократов нет харизматичного кандидата, который смог бы набрать дополнительные голоса, передает rus.err.ee.

"Я думаю, что если социал-демократы захотят поменять своего председателя, то это нужно сделать в начале предвыборной кампании. Если так поступить в декабре или январе, то тогда у них, конечно, останется слишком мало времени", — сказал Саартс в интервью "Актуальной камере".

"Подобные перестановки перед выборами работают лишь тогда, когда у партии имеется харизматичный кандидат, который вызовет реакцию "вау", как было в случае с Каей Каллас. Но на сегодня у соцдемов такого кандидата нет", — добавил Саартс.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Разговор Ратаса с Трампом на саммите НАТО и война на нарвском рынке такси

12.07.2018
Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас прибыл на ужин в рамках проходящего в Брюсселе саммита НАТО в обществе президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, а сегодня Ратас раскрыл детали разговора с Трампом. Также сегодня мы писали о том, что нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси. Эти и другие новости четверга, 12 июля, читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106602004
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €


ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

12.07.2018
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Подробнее


С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

12.07.2018
В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ