Политолог: у соцдемов нет харизматичного кандидата на пост председателя партии

Политолог Тынис Саартс считает, что пока о смене лидера Социал-демократической партии (СДП) перед выборами говорить не приходится — одна из причин в том, что у социал-демократов нет харизматичного кандидата, который смог бы набрать дополнительные голоса, передает rus.err.ee.

"Я думаю, что если социал-демократы захотят поменять своего председателя, то это нужно сделать в начале предвыборной кампании. Если так поступить в декабре или январе, то тогда у них, конечно, останется слишком мало времени", — сказал Саартс в интервью "Актуальной камере".

"Подобные перестановки перед выборами работают лишь тогда, когда у партии имеется харизматичный кандидат, который вызовет реакцию "вау", как было в случае с Каей Каллас. Но на сегодня у соцдемов такого кандидата нет", — добавил Саартс.