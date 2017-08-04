04.08.2017, 09:30

Политолог: список Сависаара осложнит жизнь центристам

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents
Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverentsFoto: Andres Putting

По оценке политолога Андреаса Каю, на выборах в местные самоуправления список Эдгара Сависаара может показать результат, заслуживающий внимания, что, несомненно, повлияет на показатели Центристской партии.

Андрас Каю считает, что список Сависаара на выборах в Таллиннское горсобрание может показать второй после Центристской партии результат, пишет rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Первым номером Центристской партии в Ласнамяэ стал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, но, по мнению Каю, позиции Сависаара гораздо прочнее, поэтому в столице он сможет собрать голосов больше, чем любой другой кандидат.

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В то же время для Каю остается загадкой, почему Сависаар рвется в бой, несмотря на то, что знает, что не сможет принимать участие в работе мэрии.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.

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