Политолог: союз Сависаара, вероятно, пройдет в горсобрание, но окажется в изоляции

”Необходимый порог голосов Эдгар Сависаар преодолеть, скорее всего, в состоянии, но главной фигурой избирательный союз вряд ли станет, поскольку сотрудничать с ними никто не хочет”, — прокомментировал новость о создании списка Сависаара политолог Рейн Тоомла.

”С его стороны, как со стороны создателя партии, конечно, идти против своей партии не совсем красиво”, — отметил Тоомла.

Падение же центристской власти в столице политолог считает маловероятным. ”Того, что Сависаар соберет свои от пяти до десяти мест, должно быть достаточно, чтобы другие партии и избирательные союзы не смогли сдвинуть центристов в оппозицию. Таким образом, Центристская партия сможет выбирать партнеров по коалиции”, — сказал он.

"Я не думаю, что изменения будут значительными. Активность, вероятно, составит около 60%", — сказал Тоомла о выборах в целом.

”Особенность выборов в местные самоуправления кроется, безусловно, в том, что люди смотрят больше на персоны. Обещания по сути между собой не различаются. Дороги и школы приводить в порядок надо в любом случае”.

По словам специалиста, сейчас следует особенно пристально следить за избирательными союзами в Таллинне. ”Сейчас в воздухе висит несколько: союзы Сыырумаа, Сависаара и Оюланд, а также "Свободный гражданин Таллинна", который в прошлый раз почти прошел в собрание”, — подчеркнул Тоомла.