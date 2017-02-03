Политолог: Сависаар — создатель сегодняшней Эстонии, потому что он был идеальным противником

Политолог Тынис Саартс пишет в сегодняшнем номере газеты Sirp, что Эдгар Сависаар сделал Эстонию такой, против которой он сам боролся.

По словам Саартса, именно под влиянием Сависаара эстонское общество стало стабильной и прочно прикрепленной к западу демократией. "Главной стала идея, что Сависаар — воплощение "оси зла", противник ВСЕГО того, что отстаивали эстонцы, выстраивая свое государство, — поясняет Саартс. — Противодействующая ему сторона из выборов в выборы успешно могла показывать, что если вы нас не выберете, то придет Сависаар и тогда…"

По словам Саартса, развитие восстановившего независимость общества без Сависаара могло бы быть другим. "Не исключено, что Эстония в этом случае намного больше походила бы на Латвию: наша партийная система и вся партийная политика была бы намного более нестабильной и изменчивой, потому что отсутствовал бы этот пугающий "другой", который побуждал правое крыло собирать силы, имеющие ключевое значение переходные реформы (например, приватизация) оставались бы буксовать дольше и проводились бы в намного более коррупционном формате, потому что опять же отсутствовала бы угроза этого "другого" (тот, придя к власти, повернул бы реформы вспять и вызвал бы еще больший беспорядок и коррупцию) и т. д."

"Учитывая вышесказанное, Сависаар — безусловно, великий человек, но не великий человек, который смог реализовать свою политику и видение новой восстановившей независимость Эстонии, а который невольно сделал так много для того, чтобы видение его национал-либеральных политических противников как можно более стильно и без серьезных помех было претворено в жизнь", — добавляет Саартс.