Политолог Пеэтер Тайм назвал циничным решение Осиновского уйти в отставку

По мнению политолога Пеэтера Тайма, решение лидера социал-демократов Евгения Осиновского уйти с поста министра здоровья и труда является циничным, поскольку он уходит не для того, чтобы дела в стране шли лучше, а чтобы поднять рейтинг своей партии, сообщает rus.err.ee.

"Думаю, что тут не надо быть особенным аналитиком и политологом, чтобы понять, что имя конкретно господина Осиновского уже считается в очень широких кругах населения Эстонии ругательным словом. И, второе, рейтинг социал-демократов опустился до очень опасной черты, отсюда и происходят все эти решения", — пояснил Пеэтер Тайм в интервью репортеру "Актуальной камеры".

По его словам, это тактический шаг для того, чтобы повысить рейтинг Социал-демократической партии, когда до выборов осталось 330 дней.

Отвечая на вопрос, станет ли преемником Осиновского так называемый проходной танкист или кто-то из видных деятелей партии, Тайм сказал, что скорее всего это будет танкист, поскольку за эти 330 дней ничего кардинально не исправить.