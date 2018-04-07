07.04.2018, 20:48

Политолог Пеэтер Тайм назвал циничным решение Осиновского уйти в отставку

 (54)
rus.delfi.ee
EST 4
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Karin Kaljuläte

По мнению политолога Пеэтера Тайма, решение лидера социал-демократов Евгения Осиновского уйти с поста министра здоровья и труда является циничным, поскольку он уходит не для того, чтобы дела в стране шли лучше, а чтобы поднять рейтинг своей партии, сообщает rus.err.ee.

"Думаю, что тут не надо быть особенным аналитиком и политологом, чтобы понять, что имя конкретно господина Осиновского уже считается в очень широких кругах населения Эстонии ругательным словом. И, второе, рейтинг социал-демократов опустился до очень опасной черты, отсюда и происходят все эти решения", — пояснил Пеэтер Тайм в интервью репортеру "Актуальной камеры".

По его словам, это тактический шаг для того, чтобы повысить рейтинг Социал-демократической партии, когда до выборов осталось 330 дней.

Отвечая на вопрос, станет ли преемником Осиновского так называемый проходной танкист или кто-то из видных деятелей партии, Тайм сказал, что скорее всего это будет танкист, поскольку за эти 330 дней ничего кардинально не исправить.

"Я бы сейчас не хотел предвещать сложную многоходовку, но читая текст его такой патетической речи, в котором вдруг только одно предложение говорит, что они абсолютно не согласны с тем, что центристы хотят предложить бесплатный транспорт в уездах. Коалиция не может дальше существовать, если один из партнеров не согласен с таким серьезным", — добавил Тайм.

"Это решение циничное, потому что Осиновский уходит в отставку не для того, чтобы исправить дела в государстве, а чтобы исправить дела своей партии и подправить её рейтинг", — сказал в заключение Тайм.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Германии фургон въехал в толпу людей. Что об этом известно?

08.04.2018
В городе Мюнстер на западе Германии фургон въехал в толпу отдыхающих в кафе под открытым небом. Два человека погибли, еще около 20 человек пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.
Подробнее


Опрос: более половины работников считают, что работодатель мог бы повысить им зарплату

08.04.2018
В результате недавнего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что более чем каждый второй работник Эстонии считает, что работодатель мог бы повысить ему зарплату. Только каждый двадцатый ответил, что зарплаты на его предприятии конкурентоспособны, значится в пресс-релизе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Политолог Пеэтер Тайм назвал циничным решение Осиновского уйти в отставку

07.04.2018
По мнению политолога Пеэтера Тайма, решение лидера социал-демократов Евгения Осиновского уйти с поста министра здоровья и труда является циничным, поскольку он уходит не для того, чтобы дела в стране шли лучше, а чтобы поднять рейтинг своей партии, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
175,20 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €

ФОТО DELFI: В Пылтсамаа при неясных обстоятельствах загорелись две надворные постройки и дровяной сарай

08.04.2018
Сегодня ночью в Пылтсамаа на улице Сыпрузе при неясных обстоятельствах загорелись две надворные постройки и дровяной сарай. Пожар обнаружили около 00:30, к этому моменту строения уже были в огне. Поскольку находящиеся на разных участках надворные постройки были практически соединены, огонь распространялся очень быстро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Летом в Нарве впервые пройдет музыкальный фестиваль Baltic Sun, который хотят сделать одним из самых известных в Европе

07.04.2018
6 апреля стартовали продажи билетов на запланированный на 18-21 июля четырехдневный фестиваль Baltic Sun, полная программа которого оформится гораздо позже, а главной его площадкой станет двор Нарвского замка. У главного организатора фестиваля Олега Писаренко просто наполеоновские планы. Заглядывая в будущее Baltic Sun, он видит его в одном ряду с джазовым фестивалем в швейцарском Монтрё, городке, всемирно известном только благодаря этому музыкальному празднику.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Доцент Таллиннского университета: учителям стоит побаиваться детей и родителей

07.04.2018
Доцент педагогических наук Таллиннского университета (ТЛУ) Тийу Куурме пишет в ”Учительской газете”, что несмотря на 70 лет жизни без воин, в Европе пошатнулись все устои, доселе вселявшие чувство уверенности.
Подробнее