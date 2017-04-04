Политолог Кармо Тюйр: Россия использует петербургский теракт, чтобы обвинить врагов

Эксперт Института внешней политики Эстонии Кармо Тюйр считает, что после прогремевшего в понедельник в метро Санкт-Петербурга взрыва Россия может попытаться обвинить в случившемся своих недругов.

”Косвенно я тоже связан со вчерашними событиями в Петербурге, поскольку, когда я там учился, то сотни раз бывал на тех станциях метро, которые стали объектом предположительной террористической атаки”, — пишет политолог на страницах Eesti Päevaleht.

”При оценке случившегося важно не то, что произошло, а то, в каких целях это будет использовано. Теперь важно следить, на кого укажет палец: если еще десять лет назад это, несомненно, был бы ”чеченский след”, то сейчас, вероятно, ИГИЛ. Косвенно это может касаться и Чечни, так как чеченцы воюют в Сирии ….на обеих сторонах”.

”Не исключено также, что будет указано на Украину или Белоруссию, принимая во внимание хотя бы тот факт, что сегодня (вчера — прим.ред.) президент Валдимир Путин должен был встретиться со своим белорусским собратом по креслу Александром Лукашенко.

В минском метро тоже происходили взрывы, и, поскольку сейчас отношения между двумя государствами натянутые, то, возможно, они ухватятся за эту ниточку. Так что можно сказать, что по крайней мере в каком-то определенном контексте кто-то может сослаться и на ”белорусский след””.