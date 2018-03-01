Политолог Кармо Тюйр: речь Путина была исключительной: все во имя победы

”Нынешняя речь президента России перед Федеральным собранием была исключительной по нескольким пунктам”, — пишет политолог Кармо Тюйр в своем мнении.

”Во-первых, по сути мы имеем дело с посвященным переизбранию нынешнего президенты актом. Поскольку сейчас все ресурсы направлены на то, чтобы внести хоть какое-то оживление в выборы, в которых нет никакой интриги, то по сути было решено нарушить Конституцию. Статья 84 Конституции РФ четко гласит, что президент выступает с ежегодным обращением, что с 1994 года и делалось. Однако в 2017-м такой речи впервые не было, поскольку … ее решили перенести на следующий год, максимально приблизив к представлению под названием выборы”, — пишет Тюйр.

”Во-вторых, впервые президент выступил с речью за пределами Кремля. В духе своеобразной социалистической борьбы каждая подобного рода акция должна быть больше и лучше предыдущей, и вообще более уникальной. В этот раз было сообщено о небывалом интересе и невиданном доселе количестве гостей (одних только журналистов прибыло 700 человек, плюс 1000 слушателей), и для того, чтобы разместить их всех, мероприятие перенесли в Центральный выставочный зал ”Манеж””.

”В-третьих, в этот раз были установлены огромные экраны, к которым было приковано внимание еще до начала мероприятия. В течение всей речи на него выводились соответствующие шкалы и схемы, которые показывали, как все развивается и улучшается”, — пишет Тюйр.

”Что касается самой речи, то это была обычная речь, которую Путин держит в таких случаях. Говорит о проблеме и тут же распоряжатеся: здесь выделить в 2 раза больше средств, здесь снизить процент до 7%, создать рабочие места, бороться с коррупцией, уменьшить бюрократию и т. д. Язык приказов и распоряжений — это то, чего ждут от президента России, и то, что и было получено”.