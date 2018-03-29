Политику в отношении людей с недугом ждут обновления

На прошедшей в Министерстве социальных дел встрече с различными заинтересованными сторонами обсуждались принципы политики в отношении людей с недугом и возможности для обновления системы попечения.

В своем пресс-релизе министерство сообщает, что к концу года планирует представить правительству конкретные предложения, как адаптировать политику попечения для людей с особыми потребностями.

”Ожидания людей к социальной защите изменились: опорные услуги должны быть быстро доступными и предлагаемые решения должны как можно больше исходить из положения конкретного человека, нуждающегося в помощи. В сложной демографической ситуации появляются новые ожидания к государственной системе попечительства, которая по-прежнему нуждается в обновлении”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

”В последние годы мы провели несколько важных реформ, которые напрямую влияют на нашу социальную защиту. Например, была запущена реформа трудоспособности, которая сводит вместе людей со сниженной трудоспособностью и работодателей. Также был обновлен закон о социальном обеспечении, который задает четкие рамки для помощи человеку и прошла административная реформа, в результате которой изменились способности и задачи местных самоуправлений. В результате всего этого мы должны серьезно взвесить свои следующие шаги по обновлению системы попечительства и обеспечения устойчивости и в дальнейшем”.

Цель — лучше связать услуги и пособия в сферах образования, труда, социальной сфере и здравоохранении. Так человеку с особыми потребностями можно предлагать необходимую для полноценной жизни поддержку постоянно на протяжении всей жизни. По словам вице-канцлера социальной сферы, в попечительстве по-прежнему царит раздробленность и людям зачастую не ясно, какие права они имеют на получение помощи. ”Общая точка зрения участников встречи свелась к тому, что человек должен получать помощь у себя дома или предельно близко к дому”, — сказал вице-канцлер Куузе. ”Система попечительства должна позволить человеку быть самостоятельным, а помощь должна быть результативной и опираться на нужды конкретного человека”.

”Мы поддерживаем идею изменений”, — сказала руководитель Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт. ”Эстонская палата людей с ограниченными возможностями годами отстаивала необходимость лучше связать оценку нужд людей с особыми потребностями, оказание услуг и поддержки с социальной и образовательной сферой, здравоохранением и сферой труда. Наши люди очень устали от хождений по разным учреждениям. Изменения ставят перед местными самоуправлениями вызов: действительно ли они хотят замечать нуждающегося в помощи и поддерживать его и насколько умно государство сможет управлять изменениями”.

К маю 2018 года планируется составить первый черновик для анализа и провести дискуссионный семинар с заинтересованными сторонами. С начала лета до осени заинтересованные стороны смогут дать дополнительную обратную связь. К концу 2018 года на основе анализа будет разработана политика концепции людей с особыми потребностями, которая будет представлена правительству. Проведение изменений намечено на 2021 год.