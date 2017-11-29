Политики национальных парламентов: для обеспечения безопасности необходимо сотрудничать

Вчера, 28 ноября в Таллинне состоялось обсуждение, на котором политики национальных парламентов государств-членов ЕС и Европейского парламента пришли к выводу, что для обеспечения безопасности и препятствования незаконной миграции необходимо сотрудничать.

По словам Европейского комиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, главные темы в этой области — это создание общего союза безопасности, пресечение терроризма и радикализации, кибербезопасность, борьба с киберпреступностью, а также борьба с организованной преступностью и отмыванием денег.

Кинг отметил, что для преодоления любого из этих вызовов государства-члены ЕС должны хотеть сотрудничать и обмениваться информацией. Например, полицейские и пограничники должны иметь более свободный доступ к информации о передвижении людей и биометрическим данным. При этом он подчеркнул, что это не приведет к потере приватности. Меры по укреплению безопасности должны соблюдать основные свободы.

По оценке Кинга, государства-члены ЕС уже добились определенных успехов в пресечении терроризма, но впереди их по-прежнему ждет много работы. ”Ясно, что мы никогда не сможем полностью ликвидировать терроризм, но вместе мы можем значительно снизить риски”, — сказал он.

Кинг подробно остановился на радикализации, которая происходит в виртуальном мире. ”Если мы вместе будем сообщать о пропаганде радикализации, то поставщик интернет-услуги сможет быстро удалить такое сообщение. Но мы должны стремиться к тому, чтобы такие идеи в интернет и не попадали”, — сказал Кинг.

По словам члена комиссии по делам Европейского союза Марианне Микко, обсуждение на тему безопасности показало, что ЕС достиг общего понимания важности кибербезопасности. ”Я надеюсь, что делегаты национальных парламентов покинут Таллинн с пониманием, что если мы создадим единый фронт против кибер-угроз, то мы будем несокрушимы”, — сказала Микко.

Заместитель генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам Саймон Мордью подчеркнул, что благодаря общим усилиям количество прибывающих в ЕС мигрантов уменьшилось и внешняя граница защищается более надежно, но сотрудничество нужно продолжить еще интенсивнее. По его словам, Европа нуждается в единой и эффективной системе предоставления убежища. Также необходимо выделять больше средств Европейскому пограничному агентству Frontex и укреплять его роль.

Член комиссии по иностранным делам и делам Европейского союза Палаты представителей Мальты Эдвард Заммит Льюис отметил, что для решения миграционного кризиса необходимо сотрудничать с третьими странами и заключать договоры о реадмиссии.

Председатель большой комиссии парламента Финляндии Анне-Мари Виролайнен сравнила миграционный кризис с наводнением, где дамбы — лишь временные. По ее словам, Европе нужны долгосрочные решения. Для этого необходимо сосредоточиться на причинах миграционного кризиса. ”ЕС находится лишь в 14 км от берега Африки. В наших общих интересах, чтобы страны Африки были стабильны и благополучны”, — сказала Виролайнен.

Дискуссию по миграции вел Яак Мадисон. Он сказал, что эффективная политика в области миграции включает в себя как деятельность внутри ЕС, так и вклад в развитие третьих государств. По его словам, по-прежнему является проблемой слишком низкое число высланных обратно людей, которые не нуждаются в защите.

В состав эстонской делегации на пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC) вошли председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут и члены комиссии Моника Хауканымм, Марианне Микко, Калле Паллинг, Яак Мадисон, Тийна Кангро и Оудекки Лооне.