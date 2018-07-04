Политик IRL о Pealinn и ”Столице”: это мощный инструмент пропаганды, который трудно недооценить

"Расходы на таллиннскую пропаганду, грубо говоря, составляют около шести миллионов евро в год. В этом году как бюждет сферы коммуникации города, так и кошелек Tallinna TV самые большие за все времена: 2,33 и 3,59 млн евро соответственно”, - пишет член Таллиннского горсобрания Кайдо Кукк (IRL) в своем мнении в Eesti Päevaleht.
”Таллиннские СМИ образовали собой общегосударственную империю пропаганды, которая служит интересам властвующей Центристской партии по всей Эстонии”, — продолжает он.
Кукк отмечает, что несмотря на принятый в 2017 году акт ревизионной комиссии, газеты Pealinn и ”Столица” продолжают распространятся и за пределами Таллинна, что очень затратно.
”Речь идет о мощном инструменте пропаганды, влияние которого трудно недооценить”, — пишет Кукк, приводя в пример 11 статей о Михаиле Кылварте, опубликованных в газете перед муниципальными выборами.
"Tallinna TV для того, чтобы выжить, необходимо более 3,5 млн евро бюджетных средств в год. При этом продажа рекламы приносит лишь несколько тысяч евро. […] Наряду с большими расходами, вопросы вызывает и политическая независимость. Конечно, оценка политической необъективности в определенной степени субъективна, но тот факт, что согласно последнему опросу Turu-uuringute AS, четверть респондентов считают канал политически необъективным, говорит сам за себя”.
Также рассуждает Кукк о закупке рекламы у ”прокремлевского” ПБК, но отмечает в конце мнения, что некоторые перемены к лучшему все же происходят. ”Что стоит за этими переменами: более эффективная работа или более здоровый подход со стороны Таави Ааса? Спекулировать на эту тему мне не хотелось бы”, — заключает политик.