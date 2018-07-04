Политик IRL о Pealinn и ”Столице”: это мощный инструмент пропаганды, который трудно недооценить

"Расходы на таллиннскую пропаганду, грубо говоря, составляют около шести миллионов евро в год. В этом году как бюждет сферы коммуникации города, так и кошелек Tallinna TV самые большие за все времена: 2,33 и 3,59 млн евро соответственно”, - пишет член Таллиннского горсобрания Кайдо Кукк (IRL) в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”Таллиннские СМИ образовали собой общегосударственную империю пропаганды, которая служит интересам властвующей Центристской партии по всей Эстонии”, — продолжает он.

Кукк отмечает, что несмотря на принятый в 2017 году акт ревизионной комиссии, газеты Pealinn и ”Столица” продолжают распространятся и за пределами Таллинна, что очень затратно.

”Речь идет о мощном инструменте пропаганды, влияние которого трудно недооценить”, — пишет Кукк, приводя в пример 11 статей о Михаиле Кылварте, опубликованных в газете перед муниципальными выборами.