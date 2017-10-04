04.10.2017, 16:20

Politico предложило Ильвеса на роль одного из посредников при разрешении кризиса в Каталонии

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rus.delfi.ee
EST
Politico предложило Ильвеса на роль одного из посредников при разрешении кризиса в Каталонии
Foto: Alex Wong, AFP

Политическое издание Politico.eu считает, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес мог бы стать одним из посредников при разрешении кризиса в Каталонии.

В своем информационным бюллетене Brussels Playbook издание приводит ряд имен, обладатели которых могли бы выступить в качестве посредников при переговорах в кризисе, разразившемся в Каталонии из-за референдума о независимости.

По мнению издания, людьми, имя которых первым делом приходит на ум в таких случаях, являются Карл Бильдт, Тони Блэр и Тоомас Хендрик Ильвес.

В качестве других кандидатов были предложены министр иностранных дел Норвегии Борг Бренде, президент International Crisis Group Жан-Марие Геэнно, бывший премьер-министр Ирландии Энда Кенни и другие бывшие и действующие политики.

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