Politico предложило Ильвеса на роль одного из посредников при разрешении кризиса в Каталонии

Политическое издание Politico.eu считает, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес мог бы стать одним из посредников при разрешении кризиса в Каталонии.

В своем информационным бюллетене Brussels Playbook издание приводит ряд имен, обладатели которых могли бы выступить в качестве посредников при переговорах в кризисе, разразившемся в Каталонии из-за референдума о независимости.

По мнению издания, людьми, имя которых первым делом приходит на ум в таких случаях, являются Карл Бильдт, Тони Блэр и Тоомас Хендрик Ильвес.

В качестве других кандидатов были предложены министр иностранных дел Норвегии Борг Бренде, президент International Crisis Group Жан-Марие Геэнно, бывший премьер-министр Ирландии Энда Кенни и другие бывшие и действующие политики.