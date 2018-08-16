Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

Ирина Янович в беседе с Delfi отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на занятость. Вопрос по поводу своего назначения Янович комментировать отказалась. "На этот вопрос я вам не отвечу", — ответила она.

Депутат Нарвского горсобрания Владимир Мижуй был более открыт: "Ну все вы уже знаете. Все правильно", — заметил он.

По словам Мижуя, все 13 человек вышли из Центристской партии временно — до окончания следствия. "Ни один из центристов не виноват ни на йоту, за эти решения голосовало все городское собрание", — прокомментировал Мижуй.

"Вот вам пример. Надо было организовать союз семейных врачей. Городская поликлиника находится в собственности города. Деньги — миллион евро — город выделяет городской больнице, чтобы она могла сделать перестройку поликлиники. Для этого надо было сделать право на застройку. Больница получила право на застройку. Она вносит свои 100 тысяч и получает право на застройку. Что здесь присвоили депутаты?" — задается вопросом Мижуй.

"В чем здесь нарушение? Смеются все над этим", — говорит депутат и добавляет, что юристы со стороны обвиняемой стороны уже работают над этим вопросом.