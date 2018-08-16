16.08.2018, 13:48

Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
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Irina Janovitš
Irina JanovitšFoto: seti.ee

В Нарве ряды Центристской партии покинули видные нарвские деятели — 13 человек. Сегодня будет назначен новый председатель горсобрания. По данным Delfi, этот пост будет предложен директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, которая тоже покинула ряды ЦП.

Ирина Янович в беседе с Delfi отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на занятость. Вопрос по поводу своего назначения Янович комментировать отказалась. "На этот вопрос я вам не отвечу", — ответила она.

Депутат Нарвского горсобрания Владимир Мижуй был более открыт: "Ну все вы уже знаете. Все правильно", — заметил он.

По словам Мижуя, все 13 человек вышли из Центристской партии временно — до окончания следствия. "Ни один из центристов не виноват ни на йоту, за эти решения голосовало все городское собрание", — прокомментировал Мижуй.

"Вот вам пример. Надо было организовать союз семейных врачей. Городская поликлиника находится в собственности города. Деньги — миллион евро — город выделяет городской больнице, чтобы она могла сделать перестройку поликлиники. Для этого надо было сделать право на застройку. Больница получила право на застройку. Она вносит свои 100 тысяч и получает право на застройку. Что здесь присвоили депутаты?" — задается вопросом Мижуй.

"В чем здесь нарушение? Смеются все над этим", — говорит депутат и добавляет, что юристы со стороны обвиняемой стороны уже работают над этим вопросом.

"Точно так же с площадкой на улице Раху. Проводили конкурс для организации парковки, никого не нашли. Учитывая, что город стал рядом строить парк, чтобы люди могли подъехать, то эту площадку решили отдать городу", — рассказывает депутат. Он отмечает, что земля не была реформирована. То есть, она не является собственностью ни города, ни государства.

"Ее надо было реформировать в собственность либо города, либо государства. Это надо было сделать через право на застройку. Нотариус зарегистрировал временное право на застройку, чтобы документы были поданы в Земельный департамент. Документы были поданы, после чего департамент отдал эту землю городу в муниципальную собственность. Но для этого надо было одобрение городского собрания, что данное решение подтверждается. Я и мэр подписали этот документ и отправили в департамент. Повторюсь, мы голосовали за право на временную застройку, чтобы департамент мог принять решение. Кто здесь чего украл?" — недоумевает депутат.

Мижуй обратил внимание и на обвинение, которое было предъявлено зампреду горсобрания Ларисе Олениной, которая голосовала за выделение городских средств (20 000 евро) летним детским клубам Нарвы. "Считают, что она не должны была голосовать за это, потому что она работала по договору в молодежном центре. Но она не же директор и даже не замдиректора! Что она здесь натворила? Какое уголовное дело она совершила?" — не понимает Мижуй.

Сегодня в 16:00 в Нарве состоится городское собрание, на котором будет избран новый председатель. Как было сказано выше, этот пост будет предложен Янович. Помимо этого, будет образована новая фракция "Наш дом Нарва" из бывших центристов.

Мижуй считает, что все происходящее — политический заказ. "Кому-то все это надо", — говорит он. Тем не менее, Мижуй не стал называть имен тех, "кому это надо".

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