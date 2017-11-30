Политические партии зазывают в свои ряды Кайу Канепи

Известная эстонская теннисистка Кайа Канепи не исключает, что после завершения своей спортивной карьеры уйдет в политику. Канепи поступили предложения от нескольких партий.

Как сказала Канепи Delfi, что в выборах в Рийгикогу в 2019 году она не планирует участвовать, однако не исключает, что в более далекой перспективе станет фигурой политического ландшафта.

Канепи не сказала, в рядах какой партии она себя видит в будущем. Также она не сказала, от каких партий поступали предложения о сотрудничестве.